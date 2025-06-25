В частности, во время ветреной погоды волосы нужно укладывать специальным образом. Также важно использовать правильно подобранные средства, пишет 24 Канал.
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Подбирайте правильную прическу
Во время ветреной погоды важно подобрать правильную прическу. Лучше всего подойдут:
- низкий пучок;
- хвост;
- коса;
- укладка с мокрым эффектом;
- короткая объемная стрижка, к примеру, боб.
Как сделать так, чтобы укладка долго держалась / Фото Pexels
Чтобы прическа держалась лучше, можно использовать различные аксессуары для волос, например, заколки.
Лайфхак! Если вам необходимо "защитить" кудри на некоторое время, сделайте легкий жгут из волос и используйте крабик. Благодаря зажиму, ваша укладка не пострадает.
Используйте средства для фиксации
Хорошо будет держаться прическа, сделанная с помощью таких средств:
- спрей сильной фиксации – выбирайте тот, что не склеивает волосы и обеспечивает стойкую укладку;
- текстурирующий спрей;
- сухой шампунь;
- стайлинговый мусс;
- гель для волос.
Чем можно зафиксировать прическу / Фото Pexels
Важно также постоянно увлажнять волосы, чтобы они "держали форму". Для этого необходимо регулярно использовать кондиционер и разного рода уходовые средства. К тому же нужно не забывать о термозащите.
Обратите внимание! Уже готовую прическу можно закрепить с помощью лака.