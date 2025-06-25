Зокрема, під час вітряної погоди волосся потрібно укладати спеціальним чином. Також важливо використовувати правильно підібрані засоби, пише 24 Канал.
Читайте також Найкраща стрижка на літо: ця зачіска підходить всім
Підбирайте правильну зачіску
Під час вітряної погоди важливо підібрати правильну зачіску. Найкраще підійдуть:
- низький пучок;
- хвіст;
- коса;
- укладка з мокрим ефектом;
- коротка об'ємна стрижка, до прикладу, боб.
Як зробити так, аби укладка довго трималася / Фото Pexels
Щоб зачіска трималася краще, можна використовувати різноманітні аксесуари для волосся, наприклад, шпильки.
Лайфхак! Якщо вам необхідно "захистити" кучері на деякий час, зробіть легкий джгут з волосся і використайте крабик. Завдяки затискачу, ваша укладка не постраждає.
Використовуйте засоби для фіксації
Добре триматиметься зачіска, зроблена за допомогою таких засобів:
- спрей сильної фіксації – обирайте той, що не склеює волосся і забезпечує стійку укладку;
- текстуруючий спрей;
- сухий шампунь;
- стайлінговий мус;
- гель для волосся.
Чим можна зафіксувати зачіску / Фото Pexels
Важливо також постійно зволожувати волосся, аби воно "тримало форму". Для цього необхідно регулярно використовувати кондиціонер та різного роду доглядові засоби. До того ж потрібно не забувати про термозахист.
Зверніть увагу! Уже готову зачіску можна закріпити за допомогою лаку.