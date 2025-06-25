Зокрема, під час вітряної погоди волосся потрібно укладати спеціальним чином. Також важливо використовувати правильно підібрані засоби, пише 24 Канал.

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Підбирайте правильну зачіску

Під час вітряної погоди важливо підібрати правильну зачіску. Найкраще підійдуть:

низький пучок;

хвіст;

коса;

укладка з мокрим ефектом;

коротка об'ємна стрижка, до прикладу, боб.



Як зробити так, аби укладка довго трималася / Фото Pexels

Щоб зачіска трималася краще, можна використовувати різноманітні аксесуари для волосся, наприклад, шпильки.

Лайфхак! Якщо вам необхідно "захистити" кучері на деякий час, зробіть легкий джгут з волосся і використайте крабик. Завдяки затискачу, ваша укладка не постраждає.

Використовуйте засоби для фіксації

Добре триматиметься зачіска, зроблена за допомогою таких засобів:

спрей сильної фіксації – обирайте той, що не склеює волосся і забезпечує стійку укладку;

текстуруючий спрей;

сухий шампунь;

стайлінговий мус;

гель для волосся.



Чим можна зафіксувати зачіску / Фото Pexels

Важливо також постійно зволожувати волосся, аби воно "тримало форму". Для цього необхідно регулярно використовувати кондиціонер та різного роду доглядові засоби. До того ж потрібно не забувати про термозахист.

Зверніть увагу! Уже готову зачіску можна закріпити за допомогою лаку.