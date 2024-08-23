Какими вспомогательными способами, влияющие как на процесс потоотделения, так и на выработку веществ, которые отвечают за запах нашего тела, можно воспользоваться, чтобы улучшить свой аромат, рассказываем далее.

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Отказ от антибактериальных средств

Считают, что антибактериальные средства для душа отлично решают как проблему неприятного запаха, так и, например, помогают регулировать появление высыпаний на теле. Однако их чрезмерное использование может наоборот навредить коже – нарушить ее микробиом и устранить не только вредные, но и полезные бактерии.

Альтернативный вариант дезодорантов с антибактериальным эффектом – натуральные средства с эфирными маслами и алюмокалиевыми квасцами. В случае с гелями и мылом тоже лучше выбирать средства с природными компонентами. Кстати, они могут быть направлены и на решение проблем с высыпаниями на спине и плечах – например, если состав дополнен органической серой, экстрактами трав, ниацинамидом, пантенолом и аллантоином.

Больше спорта

Регулярные тренировки – своеобразная детоксикация организма. Интенсивные физические нагрузки улучшают метаболические процессы, разгоняют кровь и лимфу, препятствуя застойным процессам, влияющие на появление неприятных запахов тела. Конечно, во время выполнения активных упражнений усиливаются и потоотделения. Но благодаря этому потовые железы очищаются естественным путем, что помогает уменьшить скопление вредных бактерий.

Меньше кофе

Кофе и алкогольные напитки – это активные стимуляторы, которые нарушают терморегуляцию тела, что приводит к усиленному потоотделению. К тому же кофеин и алкоголь имеют дегидратирующий эффект и уменьшают запасы воды в организме. Количество пота из-за этого не уменьшается. Но в нем начинают активнее размножаться болезнетворные бактерии, которые вызывают неприятный запах. Поэтому старайся употреблять больше чистой воды, травяного и зеленого чая – эти напитки значительно полезнее для организма.

Зелень в рационе

Пища имеет значительное влияние на запахи тела, поэтому не стоит часто употреблять лук, чеснок, красное мясо, молочные продукты и острые специи. На самом деле список продуктов, которые влияют на запах тела, можно продолжать долго. Поэтому лучше использовать обратный лайфхак и добавить в рацион ингредиенты с высоким содержанием хлорофилла – зелень, капуста, морские водоросли и другие зеленые растения.

Хлорофилл действует как природный дезодорант, борясь с болезнетворными бактериями не только на поверхности кожи, но и внутри организма.