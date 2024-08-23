Якими допоміжними способами, що впливають як на процес потовиділення, так і на вироблення речовин, які відповідають за запах нашого тіла, можна скористатися, щоб покращити свій аромат, розповідаємо далі.

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Відмова від антибактеріальних засобів

Вважають, що антибактеріальні засоби для душу відмінно вирішують як проблему неприємного запаху, так і, наприклад, допомагають регулювати появу висипань на тілі. Проте їхнє надмірне використання може навпаки нашкодити шкірі – порушити її мікробіом і усунути не лише шкідливі, а й корисні бактерії.

Альтернативний варіант дезодорантів з антибактеріальним ефектом – натуральні засоби з ефірними оліями та алюмокалієвими галуном. У випадку з гелями та милом теж краще вибирати засоби з природними компонентами. До речі, вони можуть бути спрямовані й на розв'язання проблем із висипаннями на спині та плечах – наприклад, якщо склад доповнений органічною сіркою, екстрактами трав, ніацинамідом, пантенолом та алантоїном.

Більше спорту

Регулярні тренування – своєрідна детоксикація організму. Інтенсивні фізичні навантаження покращують метаболічні процеси, розганяють кров та лімфу, перешкоджаючи застійним процесам, що впливають на появу неприємних запахів тіла. Звичайно, під час виконання активних вправ посилюються й потовиділення. Але завдяки цьому потові залози очищаються природним шляхом, що допомагає зменшити скупчення шкідливих бактерій.

Менше кави

Кава та алкогольні напої – це активні стимулятори, які порушують терморегуляцію тіла, що призводить до посиленого потовиділення. До того ж кофеїн і алкоголь мають дегідратуючий ефект і зменшують запаси води в організмі. Кількість поту через це не зменшується. Але в ньому починають активніше розмножуватись хвороботворні бактерії, які викликають неприємний запах. Тому намагайся вживати більше чистої води, трав’яного та зеленого чаю – ці напої значно корисніші для організму.

Зелень в раціоні

Їжа має значний вплив на запахи тіла, тому не варто часто вживати цибулю, часник, червоне м’ясо, молочні продукти та гострі спеції. Насправді список продуктів, які впливають на запах тіла, можна продовжувати довго. Тому краще використовувати зворотний лайфхак і додати в раціон інгредієнти з високим вмістом хлорофілу – зелень, капуста, морські водорості та інші зелені рослини.

Хлорофіл діє як природний дезодорант, борючись з хвороботворними бактеріями не лише на поверхні шкіри, але й всередині організму.