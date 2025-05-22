Модная обувь на лето 2025: на что обратить внимание
- Летние модные тенденции 2025 года включают желейную обувь из 90-х, которая снова становится популярной, например, балетки, сандалии или босоножки на танкетке.
- Модная обувь также включает плетеные модели, обувь на завязках в гладиаторском стиле с ремешками, а также босоножки с ремешками на пальцах, которые создают акцент на ногах.
С приходом тепла всем нам хочется добавить в свои образы красивых вещей, которые обновят гардероб. Стилисты уже составили актуальные рекомендации относительно того, что же именно будет в моде в этом сезоне среди обуви.
В этом году мода на обувь кардинально не изменилось, поскольку актуальными остались вьетнамки, каблуки, но и есть кое-что интересное – это плетеная и желейная обувь, пишет 24 Канал со ссылкой на L'Officiel.
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Желейные
В этом году в моде будет желейная обувь. Она пришла к нам еще из 90-х годов и теперь снова станет популярной. Это могут быть балетки, сандалии или босоножки на танкетке.
Красивая обувь на летнее время 2025 / Фото L'Officiel
На завязках
Открытая обувь в гладиаторском стиле с многочисленными ремешками и завязками длительное время остается в моде. Она создает прекрасный акцент на ногах, подчеркивая их формы. Можете выбирать сандалии на завязках или босоножки на каблуке.
Красивая обувь на летнее время 2025 / Фото L'Officiel
Модное плетение
Плетеная обувь в этом году также будет занимать особое место. Она прекрасно подходит на летнее время, особенно на прогулку по пляжу в солнечный день. Такая плетеная обувь станет прекрасным дополнением к изящным ансамблям.
Красивая обувь на летнее время 2025 / Фото L'Officiel
Архитектура пальцев
Разнообразят тренды на обувь этого года красивые босоножки с ремешками на пальцах. Они выглядят необычно, но привлекательно, имеют красивые перемычки, ремешки и выглядят просто безупречно.
Красивая обувь на летнее время 2025 / Фото L'Officiel
К слову, стилист Яна Платонова советует освежить летний гардероб с помощью аксессуаров. Какие вещи стоит добавить к своим образам – читайте в нашем материале.