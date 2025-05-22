Модная обувь на лето 2025: на что обратить внимание

С приходом тепла всем нам хочется добавить в свои образы красивых вещей, которые обновят гардероб. Стилисты уже составили актуальные рекомендации относительно того, что же именно будет в моде в этом сезоне среди обуви.

В этом году мода на обувь кардинально не изменилось, поскольку актуальными остались вьетнамки, каблуки, но и есть кое-что интересное – это плетеная и желейная обувь, пишет 24 Канал со ссылкой на L'Officiel.

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Желейные

В этом году в моде будет желейная обувь. Она пришла к нам еще из 90-х годов и теперь снова станет популярной. Это могут быть балетки, сандалии или босоножки на танкетке.



Красивая обувь на летнее время 2025 / Фото L'Officiel

На завязках

Открытая обувь в гладиаторском стиле с многочисленными ремешками и завязками длительное время остается в моде. Она создает прекрасный акцент на ногах, подчеркивая их формы. Можете выбирать сандалии на завязках или босоножки на каблуке.



Красивая обувь на летнее время 2025 / Фото L'Officiel

Модное плетение

Плетеная обувь в этом году также будет занимать особое место. Она прекрасно подходит на летнее время, особенно на прогулку по пляжу в солнечный день. Такая плетеная обувь станет прекрасным дополнением к изящным ансамблям.



Красивая обувь на летнее время 2025 / Фото L'Officiel

Архитектура пальцев

Разнообразят тренды на обувь этого года красивые босоножки с ремешками на пальцах. Они выглядят необычно, но привлекательно, имеют красивые перемычки, ремешки и выглядят просто безупречно.



Красивая обувь на летнее время 2025 / Фото L'Officiel

К слову, стилист Яна Платонова советует освежить летний гардероб с помощью аксессуаров. Какие вещи стоит добавить к своим образам – читайте в нашем материале.