Эти духи вызывают привыкание: 5 ароматов, которые подойдут на осень
- Для осени предлагаются ароматы Carolina Herrera Good Girl, Yves Saint Laurent Black Opium, Givenchy L'Interdit, Montale Sweet Vanilla и Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent.
- Эти духи включают ноты миндаля, туберозы, жасмина, ванили, кофе и специй, что делают их многослойными и стойкими.
Добавить настроения в осеннюю пору можно благодаря парфюму. Правильно подобранный аромат раскрывает характер и придает уверенности в себе. Некоторые ароматы способны вызвать привыкание за счет невероятной композиции запахов во флаконе.
Осенью актуальными становятся глубокие и многослойные духи, которые способны пахнуть долго и оставляют после себя изысканный шлейф, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.
Читайте также Этими духами пахнут самые шикарные женщины: 5 эффектных ароматов
Какие духи приобрести осенью?
Carolina Herrera, Good Girl
В этом аромате присутствует миндаль, тубероза, бобы тонка и какао. Уникальный флакон подойдет женщинам, которые любят каблуки и всегда стараются выглядеть идеально.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Yves Saint Laurent, Black Opium
Аромат идеально подойдет к осеннему ничего города, поэтому его часто советуют наносить перед свиданием. Парфюм открывается запахом груши, розового перца, кофе и жасмина с ванилью.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Givenchy, L'Interdit
В композиции присутствуют белые цветы жасмина, апельсиновый цвет и тубероза. Они невероятно раскрываются на контрасте с темным оттенком пачулей и ветивера.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Montale Sweet Vanilla
Этот парфюм подарит аромат ванили, который сочетает в себе сладкие и конфетные запахи, пишет Marie Claire. Парфюм имеет высокую стойкость и длинный шлейф, делая его достаточно заметным.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent
Аромат является пряным, несколько древесным и сладким. В нем сочетается эссенция розового и черного перца, шафрановый аккорд, ваниль и кедровое дерево. Парфюм станет отличной находкой на осеннее время года.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Какие ароматы подойдут каждой женщине?
Обратите внимание на духи Kilian Love Don't Be Shy имеют сладкий запах с нотами зефира, ванили, апельсина, жимолости и розы.
Изысканный аромат Tom Ford Café Rose сочетает пряные оттенки кориандра, кардамона, кофе и пачули, подходит для осенней поры.
Частые вопросы
Какие ароматы рекомендуют для осеннего сезона?
Осенью рекомендуют глубокие и многослойные духи, которые способны пахнуть долго и оставлять изысканный шлейф. Среди таких ароматов - Carolina Herrera Good Girl, Yves Saint Laurent Black Opium, Givenchy L'Interdit, Montale Sweet Vanilla и Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent.
Какие ноты присутствуют в аромате Carolina Herrera Good Girl?
Аромат Carolina Herrera Good Girl содержит ноты миндаля, туберозы, бобов тонка и какао. Флакон этого парфюма подходит женщинам, которые любят каблуки и всегда стараются выглядеть идеально.
Чем отличается аромат Montale Sweet Vanilla?
Montale Sweet Vanilla обладает ароматом ванили, который сочетает в себе сладкие и конфетные запахи. Парфюм отличается высокой стойкостью и длинным шлейфом, делая его достаточно заметным.