Добавить настроения в осеннюю пору можно благодаря парфюму. Правильно подобранный аромат раскрывает характер и придает уверенности в себе. Некоторые ароматы способны вызвать привыкание за счет невероятной композиции запахов во флаконе.

Осенью актуальными становятся глубокие и многослойные духи, которые способны пахнуть долго и оставляют после себя изысканный шлейф, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

Какие духи приобрести осенью?

Carolina Herrera, Good Girl

В этом аромате присутствует миндаль, тубероза, бобы тонка и какао. Уникальный флакон подойдет женщинам, которые любят каблуки и всегда стараются выглядеть идеально.



Изысканные духи на осень / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent, Black Opium

Аромат идеально подойдет к осеннему ничего города, поэтому его часто советуют наносить перед свиданием. Парфюм открывается запахом груши, розового перца, кофе и жасмина с ванилью.



Изысканные духи на осень / Фото Pinterest

Givenchy, L'Interdit

В композиции присутствуют белые цветы жасмина, апельсиновый цвет и тубероза. Они невероятно раскрываются на контрасте с темным оттенком пачулей и ветивера.



Изысканные духи на осень / Фото Pinterest

Montale Sweet Vanilla

Этот парфюм подарит аромат ванили, который сочетает в себе сладкие и конфетные запахи, пишет Marie Claire. Парфюм имеет высокую стойкость и длинный шлейф, делая его достаточно заметным.



Изысканные духи на осень / Фото Pinterest

Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent

Аромат является пряным, несколько древесным и сладким. В нем сочетается эссенция розового и черного перца, шафрановый аккорд, ваниль и кедровое дерево. Парфюм станет отличной находкой на осеннее время года.



Изысканные духи на осень / Фото Pinterest

Какие ароматы подойдут каждой женщине?