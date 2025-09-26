Додати настрою в осінню пору можна завдяки парфуму. Правильно підібраний аромат розкриває характер й надає впевненості в собі. Деякі аромати здатні викликати звикання внаслідок неймовірній композиції запахів у флаконі.

Восени актуальними стають глибокі й багатошарові парфуми, які здатні пахнути довго й залишають після себе вишуканий шлейф, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

Які парфуми придбати восени?

Carolina Herrera, Good Girl

У цьому ароматі присутній мигдаль, тубероза, боби тонка й какао. Унікальний флакон підійде жінкам, які люблять підбори та завжди намагаються виглядати ідеально.



Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent, Black Opium

Аромат ідеально пасуватиме до осіннього нічого міста, тому його часто радять наносити перед побаченням. Парфум відкривається запахом груші, рожевого перцю, кави та жасмину з ваніллю.



Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest

Givenchy, L’Interdit

У композиції присутні білі квіти жасмину, апельсиновий цвіт й тубероза. Вони неймовірно розкриваються на контрасті з темним відтінком пачулів та ветиверу.



Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest

Montale Sweet Vanilla

Цей парфум подарує аромат ванілі, який поєднує в собі солодкі й цукеркові запахи, пише Marie Claire. Парфум має високу стійкість та довгий шлейф, роблячи його досить помітним.



Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest

Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent

Аромат є пряним, дещо деревним та солодким. У ньому поєднується есенція рожевого та чорного перцю, шафрановий акорд, ваніль та кедрове дерево. Парфум стане чудовою знахідкою на осінню пору року.



Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest

Які аромати підійдуть кожній жінці?