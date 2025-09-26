Укр Рус
26 вересня, 20:24
2

Ці парфуми викликають звикання: 5 ароматів, які підійдуть на осінь

Юлія Турелик
Основні тези
  • Для осені пропонуються аромати Carolina Herrera Good Girl, Yves Saint Laurent Black Opium, Givenchy L’Interdit, Montale Sweet Vanilla і Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent.
  • Ці парфуми включають ноти мигдалю, туберози, жасмину, ванілі, кави та спецій, що роблять їх багатошаровими і стійкими.

Додати настрою в осінню пору можна завдяки парфуму. Правильно підібраний аромат розкриває характер й надає впевненості в собі. Деякі аромати здатні викликати звикання внаслідок неймовірній композиції запахів у флаконі.

Восени актуальними стають глибокі й багатошарові парфуми, які здатні пахнути довго й залишають після себе вишуканий шлейф, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

Які парфуми придбати восени?

Carolina Herrera, Good Girl

У цьому ароматі присутній мигдаль, тубероза, боби тонка й какао. Унікальний флакон підійде жінкам, які люблять підбори та завжди намагаються виглядати ідеально.


Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent, Black Opium

Аромат ідеально пасуватиме до осіннього нічого міста, тому його часто радять наносити перед побаченням. Парфум відкривається запахом груші, рожевого перцю, кави та жасмину з ваніллю.


Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest

Givenchy, L’Interdit

У композиції присутні білі квіти жасмину, апельсиновий цвіт й тубероза. Вони неймовірно розкриваються на контрасті з темним відтінком пачулів та ветиверу.


Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest

Montale Sweet Vanilla

Цей парфум подарує аромат ванілі, який поєднує в собі солодкі й цукеркові запахи, пише Marie Claire. Парфум має високу стійкість та довгий шлейф, роблячи його досить помітним.


Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest

Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent

Аромат є пряним, дещо деревним та солодким. У ньому поєднується есенція рожевого та чорного перцю, шафрановий акорд, ваніль та кедрове дерево. Парфум стане чудовою знахідкою на осінню пору року.


Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest

Які аромати підійдуть кожній жінці?

  • Зверніть увагу на парфуми Kilian Love Don’t Be Shy мають солодкий запах з нотами зефіру, ванілі, апельсина, жимолості та троянди.

  • Вишуканий аромат Tom Ford Café Rose поєднує пряні відтінки коріандру, кардамону, кави та пачулі, підходить для осінньої пори.

Часті питання

Які аромати рекомендують для осіннього сезону?

Восени рекомендують глибокі й багатошарові парфуми, які здатні пахнути довго й залишати вишуканий шлейф. Серед таких ароматів — Carolina Herrera Good Girl, Yves Saint Laurent Black Opium, Givenchy L’Interdit, Montale Sweet Vanilla та Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent.

Які ноти присутні в ароматі Carolina Herrera Good Girl?

Аромат Carolina Herrera Good Girl містить ноти мигдалю, туберози, бобів тонка і какао. Флакон цього парфуму підходить жінкам, які люблять підбори й завжди намагаються виглядати ідеально.

Чим відзначається аромат Montale Sweet Vanilla?

Montale Sweet Vanilla має аромат ванілі, який поєднує в собі солодкі й цукеркові запахи. Парфум відзначається високою стійкістю та довгим шлейфом, роблячи його досить помітним.