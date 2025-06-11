Трендовые купальники для пляжного сезона: успейте надеть в этом месяце

В жаркую погоду большинство из нас отправляются куда-то к бассейну, чтобы позагорать на солнце. А для тех, кто собрался в отпуск на море, выбор купальника на пляж является обязательным. Чтобы отдых смог вас порадовать, советуем выбрать один из трендовых вариантов.

Купальники не меняются так часто, как сезонный наряд, впрочем для того, чтобы не одеть антитрендовую модель, все же стоит узнать, что именно будет доминировать в моде этим летом, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Бикини в цветочный принт

Этим летом особенно актуальными будут купальники в цветочный принт. Можете выбирать изделия с тропическими цветами или ботаническими узорами. Чем ярче будет купальник, тем красивее вы будете выглядеть.



Модные купальники на лето / Фото Cosmopolitan

Монохром и минимализм

Всегда уместен для отдыха купальник в белом или черном цвете. Идеальным вариантом является сдержанный дизайн и лаконичный крой. Для создания монохромного образа, подбирайте головной убор к цвету купальника.



Стильные купальники на лето / Фото Cosmopolitan

Необычный крой

Чтобы добавить изюминки с помощью купальника, выбирайте необычные формы, интересные материалы и объемный декор. Эффектная вещь точно сделает отпуск незабываемым.



Модные купальники на лето / Фото Cosmopolitan

Игривые принты

Модницы делают в этом году ставку на абстракцию, графику и колор-блок. Эффектный узор и микс цветов – одни из главных фишек сезона.



Трендовые купальники на лето / Фото Cosmopolitan

Высокая талия

Ретро возвращается в моду, поэтому стоит подбирать высокие трусики, бюстье в стиле пин-ап, принт в клетку или горошек, чтобы почувствовать себя модницей из 60-х годов.



Модные купальники на лето / Фото Cosmopolitan

Довершить купальники можно благодаря трендовым головным уборам. Они не только защищают от солнца, но и дополняют стильные образы. Как выглядят актуальные головные уборы на лето – читайте в нашем материале.