Аромат для мужчины является настоящим инструментом самовыражения. Благодаря запаху мужчины передают свою уверенность, харизму и настроение. В мире парфюмерии есть множество ароматов, однако среди них всех есть несколько таких, которые уже на протяжении многих лет не теряют своей популярности.

Мужская парфюмерия очень многогранна, пишет 24 Канал. Мужчины делают ставку на свежие, цитрусовые ароматы, восточные и древесные ноты. Среди всех популярных парфюмов, несколько из них уже стали легендарными.

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Какие мужские духи не выйдут из моды?

Мы собрали трендовые ароматы, которые постоянно появляются в коллекциях мужчин.

Dior Sauvage Eau de Parfum

Верхние ноты парфюма состоят из бергамота. Средние ноты окутаны лавандой, сычуаньским перцем, анисом и мускатным орехом, а базовые ноты завершает амброксан и ваниль. Этот пряно-свежий аромат является одним из самых универсальных.



Мужские духи, которые не выйдут из моды / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent Y

Элегантный аромат наполнен бергамотом, имбирем и яблоком. Средние ноты состоят из шалфея, герани и можжевельника, а базовые ноты окутаны амброй, бобами тонка, кедром, ветивером и ладаном.



Мужские духи, которые не выйдут из моды / Фото Pinterest

Giorgio Armani Acqua di

Свежий аромат наполнен морскими нотами, бергамотом, розмарином, геранью, шалфеем, пачулями и ладаном. Этот парфюм обожают большинство мужчин.



Мужские духи, которые не выйдут из моды / Фото Pinterest

Paco Rabanne 1 Million

Парфюм является достаточно узнаваемым и подходит для смелых и ярких мужчин. Аромат наполнен мандарином, мятой, корицей, розой, кожей, амброй, древесными нотами и пачулями.



Мужские духи, которые не выйдут из моды / Фото Pinterest

Versace Eros

Этот аромат является сладким и ванильным. Парфюм очень стойкий с запахом мяты, зеленого яблока и лимона. Композицию довершает амброксан, герань, ваниль, ветивер, кедр и дубовый мох.



Мужские духи, которые не выйдут из моды / Фото Pinterest

К слову, мы рассказали, какими ароматами пахнут богатые женщины. Эти духи отличаются стойкостью и способностью создавать впечатляющую ольфакторную ауру.