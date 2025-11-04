Безумно омолаживающие: три стрижки, которые маскируют седину
- Три стрижки, которые могут замаскировать седину, это пикси, многослойный боб и каскад.
- Эти прически помогают скрыть седину и придать волосам объем без необходимости окрашивания.
После 40 лет у женщин становится заметной седина. Часто против седых прядей спасает краска, однако замаскировать седые волосы можно даже благодаря стрижке. Есть такие варианты причесок, благодаря которым седина не будет сильно заметной.
Не все женщины хотят красить волосы, чтобы не повредить их, пишет 24 Канал. Кроме того, после окрашивания корни все равно приходится постоянно обновлять новой краской в салоне. Чтобы замаскировать нежелательные пряди, стоит сосредоточить свое внимание на трех стрижках, которые подойдут всем женщинам от 40 лет.
Какие стрижки маскируют седину?
Пикси
Стрижка является несколько смелой, однако удачно освежает образ и скрывает седые волосы. Благодаря объему прическа становится легкой и визуально вытягивает лицо и смягчает четкие линии. Челка может освежить и омолодить образ, добавив нотку женственности.
Удачные стрижки, маскирующие седину / Фото Pinterest
Многослойный боб
Парикмахеры советуют стрижку всем женщинам, которые имеют редкие и тонкие волосы. Прическа придает волосам объем, поэтому благодаря ей можно иметь красивый и опрятный вид. Преимуществом стрижки является то, что она не требует окрашивания, потому что слои удачно скрывают седину.
Удачные стрижки, маскирующие седину / Фото Pinterest
Каскад
Женщины после 40 лет часто носят еще длинные волосы, поэтому для тех, кто не хочет их стричь – советуем обратить внимание на каскад. Удлиненные пряди стрижки способны скрыть признаки седины по линии роста волос.
Удачные стрижки, маскирующие седину / Фото Pinterest
Большинство женщин стали чаще выбирать естественный цвет волос вместо окрашивания, пишет New Beauty. Один из самых популярных способов – это растушевка седины. Техника не только мягко скрывает седые волосы, но и делает переход между цветами незаметным, благодаря чему волосы выглядят довольно натурально.
Как закрашивать седину раз в 3 месяца?
Блогер Елена Шевченко рекомендует окрашивать волосы раз в 4 – 6 недель и использовать технику Air Touch для интеграции седины в естественный цвет.
Другая техника, шитья седины, позволяет сохранить естественный вид без четкой границы при отрастании волос.
Стилистка советует желтую седину тонировать в холодный оттенок, а серебристую – просто интегрировать.
