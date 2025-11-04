Шалено омолоджують: три стрижки, які маскують сивину
- Три стрижки, які можуть замаскувати сивину, це піксі, багатошаровий боб і каскад.
- Ці зачіски допомагають приховати сивину та надати волоссю об'єму без необхідності фарбування.
Після 40 років у жінок стає помітною сивина. Часто проти сивих пасм рятує фарба, однак замаскувати сиве волосся можна навіть завдяки стрижці. Є такі варіанти зачісок, завдяки яким сивина не буде сильно помітною.
Не всі жінки хочуть фарбувати волосся, щоб не пошкодити його, пише 24 Канал. Окрім того, після фарбування корені все одно доводиться постійно поновлювати новою фарбою в салоні. Щоб замаскувати небажані пасма, варто зосередити свою увагу на трьох стрижках, які підійдуть всім жінкам від 40 років.
Які стрижки маскують сивину?
Піксі
Стрижка є дещо сміливою, проте вдало освіжає образ та приховує сиве волосся. Завдяки об’єму зачіска стає легкою й візуально витягує обличчя та пом’якшує чіткі лінії. Чубчик може освіжити й омолодити образ, додавши нотку жіночності.
Вдалі стрижки, що маскують сивину / Фото Pinterest
Багатошаровий боб
Перукарі радять стрижку всім жінкам, які мають рідке й тонке волосся. Зачіска надає волоссю об’єму, тож завдяки ній можна мати красивий та охайний вигляд. Перевагою стрижки є те, що вона не потребує фарбування, бо шари вдало приховують сивину.
Вдалі стрижки, що маскують сивину / Фото Pinterest
Каскад
Жінки після 40 років часто носять ще довге волосся, тож для тих, хто не хоче його стригти – радимо звернути увагу на каскад. Подовжені пасма стрижки здатні приховати ознаки сивини по лінії росту волосся.
Вдалі стрижки, що маскують сивину / Фото Pinterest
Більшість жінок почали частіше обирати природний колір волосся замість фарбування, пише New Beauty. Один з найпопулярніших способів – це розтушовування сивини. Техніка не лише м’яко приховує сиве волосся, але й робить перехід між кольорами непомітним, завдяки чому волосся виглядає доволі натурально.
Як зафарбовувати сивину раз на 3 місяці?
Блогерка Олена Шевченко рекомендує фарбувати волосся раз на 4 – 6 тижнів і використовувати техніку Air Touch для інтеграції сивини в природний колір.
Інша техніка, шиття сивини, дозволяє зберегти природний вигляд без чіткого кордону при відростанні волосся.
Стилістка радить жовту сивину тонувати в холодний відтінок, а сріблясту – просто інтегрувати.
Часті питання
Які стрижки рекомендуються жінкам після 40 років, щоб замаскувати сивину?
Рекомендуються три стрижки — піксі, багатошаровий боб та каскад — які допоможуть замаскувати небажані пасма сивини без необхідності фарбування.
Чому жінки віддають перевагу природному кольору волосся замість фарбування?
Багато жінок віддають перевагу природному кольору волосся, оскільки це дозволяє уникнути частого фарбування коренів і зберегти здоров'я волосся. Техніка розтушовування сивини допомагає зробити перехід між кольорами непомітним, забезпечуючи натуральний вигляд.
Які методи фарбування сивини рекомендуються для забезпечення природного вигляду?
Блогерка Олена Шевченко рекомендує фарбувати волосся раз на 4—6 тижнів, використовуючи техніку Air Touch для інтеграції сивини. Також популярна техніка шиття сивини, яка зберігає природний вигляд без чіткого кордону при відростанні волосся.