Шалено омолоджують: три стрижки, які маскують сивину

Після 40 років у жінок стає помітною сивина. Часто проти сивих пасм рятує фарба, однак замаскувати сиве волосся можна навіть завдяки стрижці. Є такі варіанти зачісок, завдяки яким сивина не буде сильно помітною.

Не всі жінки хочуть фарбувати волосся, щоб не пошкодити його, пише 24 Канал. Окрім того, після фарбування корені все одно доводиться постійно поновлювати новою фарбою в салоні. Щоб замаскувати небажані пасма, варто зосередити свою увагу на трьох стрижках, які підійдуть всім жінкам від 40 років.

Які стрижки маскують сивину?

Піксі

Стрижка є дещо сміливою, проте вдало освіжає образ та приховує сиве волосся. Завдяки об’єму зачіска стає легкою й візуально витягує обличчя та пом’якшує чіткі лінії. Чубчик може освіжити й омолодити образ, додавши нотку жіночності.



Вдалі стрижки, що маскують сивину / Фото Pinterest

Багатошаровий боб

Перукарі радять стрижку всім жінкам, які мають рідке й тонке волосся. Зачіска надає волоссю об’єму, тож завдяки ній можна мати красивий та охайний вигляд. Перевагою стрижки є те, що вона не потребує фарбування, бо шари вдало приховують сивину.



Вдалі стрижки, що маскують сивину / Фото Pinterest

Каскад

Жінки після 40 років часто носять ще довге волосся, тож для тих, хто не хоче його стригти – радимо звернути увагу на каскад. Подовжені пасма стрижки здатні приховати ознаки сивини по лінії росту волосся.



Вдалі стрижки, що маскують сивину / Фото Pinterest

Більшість жінок почали частіше обирати природний колір волосся замість фарбування, пише New Beauty. Один з найпопулярніших способів – це розтушовування сивини. Техніка не лише м’яко приховує сиве волосся, але й робить перехід між кольорами непомітним, завдяки чому волосся виглядає доволі натурально.

Як зафарбовувати сивину раз на 3 місяці?