Стрижки, которые удлиняют лицо: они подходят всем
- Эксперты рекомендуют стрижки, которые удлиняют лицо, такие как прямой пробор для овальной и круглой формы и косой пробор для треугольной и квадратной формы.
- К популярным стрижкам, что визуально удлиняют лицо, относятся пикси с удлиненной челкой, легкие волны, удлиненный боб и удлиненное каре.
Скорректировать черты лица можно не только с помощью макияжа, но и благодаря правильно подобранным стрижкам, которые способны удлинить овальное лицо. Есть определенные прически, которые могут визуально сделать лицо худее.
Хорошая прическа – это ключ к красивому внешнему виду, пишет 24 Канал. Некоторые стрижки прекрасно обрамляют лицо и подчеркивают естественную красоту.
Читайте также Джемовый блонд – самый популярный цвет волос на лето 2025: как он выглядит
Обладательницы круглого лица могут задаваться вопросом – какую же прическу сделать, чтобы удлинить лицо? Эксперты уже определили несколько стрижек, поэтому можете смело выбирать одну из них.
К слову! Есть несколько причесок и стрижек, которые придают лишнего возраста. Их лучше избегать и не делать старшим женщинам. Больше об этом в материале.
Пробор
Обладательницам овальной и круглой формы лица рекомендуется делать прямой пробор. Он визуально удлиняет и вытягивает лицо и прекрасно акцентирует на правильных пропорциях. Обладательницам треугольной и квадратной формы стоит делать косой пробор, который визуально уменьшает лицо и отвлекает внимание от тяжелого низа.
Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest
Пикси
Эту стрижку могут делать обладательницы круглого лица, независимо от возраста. Прекрасно смотрится короткий вариант с удлиненной челкой. Стрижка пикси известна тем, что способна визуально удлинить лицо.
Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest
Волны
Прекрасно удлиняют лицо легкие волны. Они подчеркивают скулы, а небрежный пробор добавляет образу легкости и непринужденности.
Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest
Удлиненный боб
Классический боб с удлиненными передними прядями подойдет для тех, кто имеет среднюю длину волос. Для круглого лица также подходит градуированный боб, который прекрасно удлиняет лицо и создает эффект правильного овала.
Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest
Удлиненное каре
Для женщин, которые имеют длинные волосы, но не хотят их сильно укорачивать, подойдет удлиненное каре. Эта прическа прекрасно визуально удлиняет лицо.
Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest
Одна из этих стрижек точно поможет достичь эффекта удлиненности лица. Парикмахеры уверены, что эти стрижки способны создать иллюзию более худого лица.