Небанальные пастельные оттенки ногтей, которые будут в тренде в апреле 2025

Многие считают, что маникюр в пастельных тонах выглядит банально и скучно. Это ошибочное представление. На самом же деле пастельное покрытие может быть очень интересным и одновременно элегантным.

Пастельными могут быть абсолютно любые цвета. Главной их особенностью является "приглушенность", пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой цвет ногтей сейчас в моде

Фисташковый

Фисташковый цвет всегда выглядит "дорого". Этот оттенок особенно хорошо сочетается с миндалевидной формой ногтей.

Розовый

Розовый цвет ногтей, напоминающий сахарную вату, не может не радовать. Он гарантированно подарит весеннее настроение.

Лавандовый

Существует предубеждение, что лавандовый цвет трудно совместить с другими оттенками. На самом деле это не так. Пастельный лавандовый прекрасно комбинируется с большим количеством цветов, к тому же он создаст интересный акцент образа.

Молочный

Молочный – всегда беспроигрышный вариант. Такой маникюр выглядит очень аккуратно и элегантно.

Голубой

Небесно-голубой придаст образу легкости и создаст настоящее весеннее настроение. Этот маникюр выглядит одинаково хорошо как на коротких, так и на длинных ногтях.