Цвет подводки, который омолаживает после 50 лет: эффектный пример королевы Летиции

Подводка для глаз даже в старшем возрасте довольно важна. Ресницы со временем истончаются, поэтому тонкая линия вдоль их основания помогает улучшить взгляд и даже его освежить. Правильный цвет подводки после 50 лет показывает часто на себе королева Летиция.

Подводка способна открыть взгляд и сделать его более выразительным, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Spain. Королева Летиция хорошо разбирается не только в трендах одежды, но и на косметике, которая дарит ей красивый макияж.

Какого цвета подводку выбрать для век?

Лучшей подводкой для женщин после 50 лет считается не черный и не коричневый цвет, а сливовый. Именно этот оттенок лучше всего подходит для зрелых век.

У королевы Летиции зелено-карий оттенок глаз, а сливовый – комплементарный цвет, поэтому создает мягкий контраст и усиливает блеск и глубину глаз. Черная подводка делает черты лица более резкими, а сливовая – выгодно освежает.

Подводка цвета сливы, баклажана или вина добавляет теплоты и выразительности, но без той строгости, что присуща черной подводке. Сливовый оттенок прекрасно подходит для макияжа зрелых глаз. Именно поэтому такой цвет подводки идеально подходит женщинам после 50 лет.

Теплый сливовый цвет мягко выделяет глаза, придавая взгляду свежести и легкости. Кроме зеленых глаз, как у королевы Летиции, сливовый также подходит к карим и серо-голубым, делая их еще ярче и выразительнее.

Визажистка Лорен Хейл рекомендует использовать натуральные цвета бровей, контур выше на скулах, светлые тени с мерцанием, и коричневую тушь для омолаживающего макияжа, пишет Best Life. Консилер следует наносить под бровями, на висках, по линии носа, над верхней губой и на подбородке для эффекта подсвеченной кожи и омоложения образа.

Какие еще есть интересные советы?