Кэтрин-Зетта Джонс очаровала впечатляющим платьем в стиле Мортиши Аддамс: красивое фото
- Кэтрин-Зета Джонс поразила на церемонии "Эмми" черным платьем-бюстье от Yara Shoemaker, украшенным бисером и блестками.
- Актриса дополнила образ босоножками на высоком каблуке, легкими локонами в волосах и макияжем в темных тонах.
Британская актриса Кэтрин-Зетта Джонс идеально воплотилась в роль Мортиши Аддамс, поэтому иногда любит на светских событиях примерять платья в черном цвете, которые бы охотно носила ее героиня. На церемонию "Эмми" знаменитость покорила всех стильным выбором платья.
На любых красных дорожках Кэтрин-Зета Джонс пытается сиять, поэтому ее новый выход не стал исключением – звезда имела такой же роскошный вид, как всегда, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style.
Как выглядела Кэтрин-Зетта Джонс?
Актрисе в сериале очень подходили угольно-черные длинные волосы, красная помада и роскошные платья, впрочем, в реальной жизни знаменитость тоже охотно сочетает элегантность с готическим стилем, который присущ Мортише.
На красную дорожку актриса выбрала для себя черное платье-бюстье длины макси от американского бренда Yara Shoemaker. Верх платья состоял из сетчатого, полупрозрачного материала. Корсет довершала цветочная вышивка, которая прикрывала грудь. Все платье было украшено бисером и блестками.
Знаменитость довершила аутфит босоножками на высоком каблуке, уложила волосы в легкие локоны и надела длинные серьги. Визажисты сделали на лице ее любимый макияж в темных тонах.
Красивый выход Кэтрин-Зетты Джонс / Фото Getty Images
