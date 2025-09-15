Укр Рус
Lady Образи зірок Кетрін-Зета Джонс зачарувала вражаючою сукнею у стилі Мортиші Аддамс: красиве фото
15 вересня, 13:04
2

Кетрін-Зета Джонс зачарувала вражаючою сукнею у стилі Мортиші Аддамс: красиве фото

Юлія Турелик
Основні тези
  • Кетрін-Зета Джонс вразила на церемонії "Еммі" чорною сукнею-бюстьє від Yara Shoemaker, оздобленою бісером і блискітками.
  • Акторка доповнила образ босоніжками на високих підборах, легкими локонами у волоссі та макіяжем в темних тонах.

Британська акторка Кетрін-Зета Джонс ідеально втілилася у роль Мортиші Аддамс, тож часом любить на світських подіях приміряти плаття в чорному кольорі, які б залюбки носила її героїня. На церемонію "Еммі" знаменитість підкорила всіх стильним вибором сукні.

На будь-яких червоних доріжках Кетрін-Зета Джонс намагається сяяти, тож її новий вихід не став виключенням – зірка мала такий же розкішний вигляд, як завжди, пише 24 Канал з посиланням на In Style

Читайте також Костюм у клітинку – хіт осені: вишуканий образ від Кейт Міддлтон

Як виглядала Кетрін-Зета Джонс?

Акторці у серіалі дуже личило вугільно-чорне довге волосся, червона помада та розкішні сукні, втім у реальному житті знаменитість теж залюбки поєднує елегантність з готичним стилем, який притаманний Мортиші.

На червону доріжку акторка обрала для себе чорну сукню-бюстьє довжини максі від американського бренду Yara Shoemaker. Верх сукні складався з сітчастого, напівпрозорого матеріалу. Корсет довершувала квіткова вишивка, яка прикривала груди. Уся сукня була оздоблена бісером та блискітками.

Знаменитість довершила аутфіт босоніжками на високих підборах, вклала волосся у легкі локони та одягнула довгі сережки. Візажисти зробили на обличчі її улюблений макіяж в темних тонах.


Красивий вихід Кетрін-Зети Джонс / Фото Getty Images

Як виглядають останні виходи зірок на червону доріжку?