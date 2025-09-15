Британська акторка Кетрін-Зета Джонс ідеально втілилася у роль Мортиші Аддамс, тож часом любить на світських подіях приміряти плаття в чорному кольорі, які б залюбки носила її героїня. На церемонію "Еммі" знаменитість підкорила всіх стильним вибором сукні.

На будь-яких червоних доріжках Кетрін-Зета Джонс намагається сяяти, тож її новий вихід не став виключенням – зірка мала такий же розкішний вигляд, як завжди, пише 24 Канал з посиланням на In Style.

Як виглядала Кетрін-Зета Джонс?

Акторці у серіалі дуже личило вугільно-чорне довге волосся, червона помада та розкішні сукні, втім у реальному житті знаменитість теж залюбки поєднує елегантність з готичним стилем, який притаманний Мортиші.

На червону доріжку акторка обрала для себе чорну сукню-бюстьє довжини максі від американського бренду Yara Shoemaker. Верх сукні складався з сітчастого, напівпрозорого матеріалу. Корсет довершувала квіткова вишивка, яка прикривала груди. Уся сукня була оздоблена бісером та блискітками.

Знаменитість довершила аутфіт босоніжками на високих підборах, вклала волосся у легкі локони та одягнула довгі сережки. Візажисти зробили на обличчі її улюблений макіяж в темних тонах.



Красивий вихід Кетрін-Зети Джонс / Фото Getty Images

