Когда мыть волосы – утром или вечером: узнайте честное сравнение

Мало кто задумывается над тем, что есть какая-то разница в том, когда именно мы моем волосы – утром или вечером. Впрочем, разница есть, и она зависит от образа жизни, привычек и типа волос.

Чтобы разобраться с уместным временем мытья головы, рекомендуем обратить внимание на плюсы и минусы обоих вариантов, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Когда мыть волосы – утром или вечером?

Преимущества мытья волос вечером

Вечернее мытье головы является частью расслабляющего ритуала перед сном. Вечером мы чувствуем меньше спешки, поэтому можно больше времени уделить на маску для волос и различные уходовые ритуалы. Такой ритуал сделает завершение дня более комфортным.

Теплый душ вечером помогает снять напряжение, расслабить мышцы и настроить организм на сон.

Недостатки мытья волос вечером

Сон с влажными волосами может привести к ломкости, поэтому лучше не откладывать мытье на позднее время, чтобы еще успеть их высушить. Кроме того, свежевымытые волосы легко заспать, поэтому утром вид его может иметь совсем неутешительные последствия.



Преимущества и недостатки мытья волос / Фото Pexels

Преимущества мытья волос утром

Утреннее мытье помогает быстрее проснуться, освежиться. Тонкие или редкие волосы после утреннего мытья имеют лучший объем, а кожа головы поднимает корни. Помытые волосы легче сушить и укладывать, а свежая прическа опрятнее будет выглядеть в течение дня.

Недостатки утреннего мытья

Если утром совсем мало времени на сборы, то может не хватить времени на полноценное мытье и сушку, а это вызовет стресс.

Длинные и требовательные волосы требуют кондиционера, сыворотки и других средств, поэтому это увеличит утреннюю рутину.

Универсального ответа относительно того, когда же стоит мыть волосы – нет, поэтому надо ориентироваться только на собственные ощущения. Если волосы тонкие и без объема, то их лучше мыть утром, чтобы сохранить свежесть на весь день. Густые или вьющиеся волосы лучше мыть вечером, чтобы они успели естественно высохнуть и сформировали волны или локоны.

В 2026 году модными будут стрижки: ностальгический шег, французское каре, стрижка Джейн Биркин, французский боб и длинные слои, пишет Vogue. Эти прически отличаются элегантностью, легкостью и способностью подчеркнуть естественную текстуру волос.

