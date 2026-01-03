Когда мыть волосы – утром или вечером: узнайте честное сравнение
- Мытье волос вечером помогает расслабиться перед сном, но может привести к ломкости из-за сна с влажными волосами.
- Утреннее мытье освежает и добавляет объема волосам, но может вызвать стресс из-за нехватки времени на сушку и укладку.
Мало кто задумывается над тем, что есть какая-то разница в том, когда именно мы моем волосы – утром или вечером. Впрочем, разница есть, и она зависит от образа жизни, привычек и типа волос.
Чтобы разобраться с уместным временем мытья головы, рекомендуем обратить внимание на плюсы и минусы обоих вариантов, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.
Когда мыть волосы – утром или вечером?
Преимущества мытья волос вечером
Вечернее мытье головы является частью расслабляющего ритуала перед сном. Вечером мы чувствуем меньше спешки, поэтому можно больше времени уделить на маску для волос и различные уходовые ритуалы. Такой ритуал сделает завершение дня более комфортным.
Теплый душ вечером помогает снять напряжение, расслабить мышцы и настроить организм на сон.
Недостатки мытья волос вечером
Сон с влажными волосами может привести к ломкости, поэтому лучше не откладывать мытье на позднее время, чтобы еще успеть их высушить. Кроме того, свежевымытые волосы легко заспать, поэтому утром вид его может иметь совсем неутешительные последствия.
Преимущества и недостатки мытья волос / Фото Pexels
Преимущества мытья волос утром
Утреннее мытье помогает быстрее проснуться, освежиться. Тонкие или редкие волосы после утреннего мытья имеют лучший объем, а кожа головы поднимает корни. Помытые волосы легче сушить и укладывать, а свежая прическа опрятнее будет выглядеть в течение дня.
Недостатки утреннего мытья
Если утром совсем мало времени на сборы, то может не хватить времени на полноценное мытье и сушку, а это вызовет стресс.
Длинные и требовательные волосы требуют кондиционера, сыворотки и других средств, поэтому это увеличит утреннюю рутину.
Универсального ответа относительно того, когда же стоит мыть волосы – нет, поэтому надо ориентироваться только на собственные ощущения. Если волосы тонкие и без объема, то их лучше мыть утром, чтобы сохранить свежесть на весь день. Густые или вьющиеся волосы лучше мыть вечером, чтобы они успели естественно высохнуть и сформировали волны или локоны.
