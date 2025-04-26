Нанести эти духи на тело после душа невероятно приятно. Ведь вы будете чувствовать аромат чистоты и свежести в течение всего дня, пишет 24 Канал.

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Какие духи пахнут чистотой

Philosophy Pure Grace


Какие духи пахнут как утро в саду / Фото Pinterest

Легкий аромат, который идеально подойдет на весну. Его можно ассоциировать с рассветом в цветущем саду.

  • Верхние ноты: лаванда, бергамот.
  • Средние ноты: жасмин, водяная лилия.
  • Базовые ноты: мускус.

Byredo Blanche


Духи, которые подойдут для офиса / Фото Pinterest

Приятный цветочный аромат, прекрасно подходит на каждый день. Этот парфюм идеально впишется в парфюмированный гардероб утонченных и элегантных женщин.

  • Верхние ноты: роза, розовый перец, альдегиды.
  • Средние ноты: африканский апельсиновый цвет, пион, фиалка.
  • Базовые ноты: мускус, сандал, древесные ноты.

Replica by Maison Margiela Lazy Sunday Morning


Духи с ароматом свежевыстиранного белья / Фото Pinterest

Аромат напоминает летнее утро, запах свежевыстиранного белья и цветущий сад. Он прекрасно подходит для тех, кто любит ненавязчивые духи.

  • Верхние ноты: альдегиды, ландыш, груша.
  • Средние ноты: роза, ирис, цветок апельсина.
  • Базовые ноты: белый мускус, пачули, амбретта.

Demeter Pure Soap


Варианты ароматов с запахом стирального порошка / Фото Pinterest

Это очень необычный аромат, ведь у него всего одна нота – мыло. Однако это не навязчивый запах, он легкий и очень приятный. Можно смело сказать, что эти духи напрямую ассоциируются со свежестью.