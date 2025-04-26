Нанести эти духи на тело после душа невероятно приятно. Ведь вы будете чувствовать аромат чистоты и свежести в течение всего дня, пишет 24 Канал.

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Какие духи пахнут чистотой

Philosophy Pure Grace



Какие духи пахнут как утро в саду / Фото Pinterest

Легкий аромат, который идеально подойдет на весну. Его можно ассоциировать с рассветом в цветущем саду.

Верхние ноты: лаванда, бергамот.

лаванда, бергамот. Средние ноты: жасмин, водяная лилия.

жасмин, водяная лилия. Базовые ноты: мускус.

Byredo Blanche



Духи, которые подойдут для офиса / Фото Pinterest

Приятный цветочный аромат, прекрасно подходит на каждый день. Этот парфюм идеально впишется в парфюмированный гардероб утонченных и элегантных женщин.

Верхние ноты: роза, розовый перец, альдегиды.

роза, розовый перец, альдегиды. Средние ноты: африканский апельсиновый цвет, пион, фиалка.

африканский апельсиновый цвет, пион, фиалка. Базовые ноты: мускус, сандал, древесные ноты.

Replica by Maison Margiela Lazy Sunday Morning



Духи с ароматом свежевыстиранного белья / Фото Pinterest

Аромат напоминает летнее утро, запах свежевыстиранного белья и цветущий сад. Он прекрасно подходит для тех, кто любит ненавязчивые духи.

Верхние ноты: альдегиды, ландыш, груша.

альдегиды, ландыш, груша. Средние ноты: роза, ирис, цветок апельсина.

роза, ирис, цветок апельсина. Базовые ноты: белый мускус, пачули, амбретта.

Demeter Pure Soap



Варианты ароматов с запахом стирального порошка / Фото Pinterest

Это очень необычный аромат, ведь у него всего одна нота – мыло. Однако это не навязчивый запах, он легкий и очень приятный. Можно смело сказать, что эти духи напрямую ассоциируются со свежестью.