Нанести ці парфуми на тіло після душу неймовірно приємно. Адже ви відчуватимете аромат чистоти та свіжості протягом усього дня, пише 24 Канал.

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Які парфуми пахнуть чистотою

Philosophy Pure Grace



Які парфуми пахнуть як ранок у саду / Фото Pinterest

Легкий аромат, який ідеально підійде на весну. Його можна асоціювати зі світанком у квітучому саду.

Верхні ноти: лаванда, бергамот.

лаванда, бергамот. Середні ноти: жасмин, водяна лілія.

жасмин, водяна лілія. Базові ноти: мускус.

Byredo Blanche



Парфуми, які підійдуть для офісу / Фото Pinterest

Приємний квітковий аромат, що прекрасно підходить на щодень. Цей парфум ідеально впишеться у парфумований гардероб витончених та елегантних жінок.

Верхні ноти: троянда, рожевий перець, альдегіди.

троянда, рожевий перець, альдегіди. Середні ноти: африканський апельсиновий колір, півонія, фіалка.

африканський апельсиновий колір, півонія, фіалка. Базові ноти: мускус, сандал, деревні ноти.

Replica by Maison Margiela Lazy Sunday Morning



Парфуми з ароматом свіжовипраної білизни / Фото Pinterest

Аромат нагадує літній ранок, запах свіжовипраної білизни та квітучий сад. Він прекрасно підходить для тих, хто любить ненав'язливі парфуми.

Верхні ноти: альдегіди, конвалія, груша.

альдегіди, конвалія, груша. Середні ноти: троянда, ірис, квітка апельсина.

троянда, ірис, квітка апельсина. Базові ноти: білий мускус, пачулі, амбретта.

Demeter Pure Soap



Варіанти ароматів з запахом прального порошку / Фото Pinterest

Це дуже незвичний аромат, адже у нього всього одна нота – мило. Однак це не нав'язливий запах, він легкий та дуже приємний. Можна сміливо сказати, що ці парфуми напряму асоціюються зі свіжістю.