Лунный календарь красоты на июль: лучшие дни для маникюра и других процедур
Благодаря лунному календарю стрижек, можно определить удачные дни для различных покупок, проведения косметических процедур и стрижек. Многие следят за календарем каждый месяц, чтобы выбрать для себя лучшие даты для записи к мастерам.
Фазы Луны имеют большое влияние на нашу жизнь, пишет 24 Канал. Лунный календарь поможет спланировать время так, чтобы прийти на процедуру в удачные дни. Фаза влияет не только на результат, но и на состояние и судьбу человека.
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В правильные даты повышается ваша уверенность, улучшается успех и притягиваются в жизнь успешные события.
Лунный календарь красоты на июль
От фаз Луны зависит все – состояние ногтей, вид волос, качество кожи и тому подобное. К Лунному календарю стоит обращаться тогда, когда вы планируете маникюр, педикюр, поход к парикмахеру или косметологу.
К слову, недавно мы расписали в лунном календаре покупок на июль, когда лучше ходить на шопинг.
Правильно выбранные дни обеспечат красоту ногтям и волосам и принесут положительные эмоции. Неправильно выбранная дата способна привести к плохим последствиям – волосы станут тусклыми и ломкими, стрижка не подойдет к форме лица, наращенные ресницы быстро осыплются, а ногти начнут расслаиваться.
Календарь красоты на июль / Фото Pexels
Для того, чтобы понять, какие же именно дни являются удачными, рекомендуем обратить внимание на фазы Луны в июле:
- Растущая Луна: – 1 – 9, 25 – 31 июля;
- Полнолуние: 10 июля;
- Убывающая Луна: – 11 – 23 июля;
- Новолуние: 24 июля.
Лучшие дни для косметических процедур в июле
Эзотерики не рекомендуют делать любые косметические процедуры, когда Луна находится в Полнолунии и Новолунии, поскольку эти даты являются достаточно негативными. На бьюти-процедуры стоит записываться в тот период, когда Луна растет.
Вы увидите, что после этих дней будут долго носиться ногти, волосы после окрашивания будут иметь хороший блеск. Выберите правильную дату, чтобы быть довольными от результата.
- Окрашивание волос: 1, 8, 9, 12,13, 20, 30 июля;
- Стрижка волос: 5, 11, 16, 21, 25, 26, 27 июля;
- Маникюр: 2, 7, 9, 13, 18, 22, 31 июля;
- Педикюр: 7, 8, 9, 11, 17, 24, 28 июля;
- Окрашивание бровей: 3, 5, 12, 14, 20, 23, 25 июля;
- Ламинирование ресниц: 6, 7, 13, 18, 22, 28, 29 июля;
- Поход к косметологу: 4, 8, 11, 15, 19, 25, 26 июля.
Выбранные даты из календаря косметических процедур на июль по фазам Луны, точно пойдут вам на пользу.