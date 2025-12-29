Лунный календарь красоты на январь: лучшие дни для маникюра и других процедур
Значительная часть женщин перед различными бьюти-процедурами ориентируются на лунный календарь красоты. Различные фазы Луны способны повлиять на стрижку, покупки, важные дела или косметические процедуры. Определенная дата не только улучшает результат, но и настроение.
Фазы Луны уже давно доказали, что имеют заметное влияние на нашу жизнь, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live.
Удачный день притягивает позитивные события, придает уверенности и делает результат бьюти-процедур устойчивым и качественным.
Когда планировать косметические процедуры в январе?
Месяц способен повлиять на состояние кожи, волос, ногтей и общее самочувствие. Выбирая правильные дни ухода за собой, можно улучшить внешний вид.
Зато неудачная дата может иметь неприятные последствия. Волосы могут стать тусклыми и ломкими, форма бровей начнет быстро терять вид, ресницы опадут, а ногти – расслоятся. Астрологи советуют в период Полнолуния и Новолуния отказаться от любых процедур.
Фазы Луны в январе:
Растущая Луна: 1 – 2 января
Полнолуние: 3 января
Убывающая Луна: 4 – 17 января
Новолуние: 18 января.
Какие дни для косметических процедур в январе являются лучшими?
Благоприятными датами для большинства косметических процедур является период Растущей Луны, а также дни после Новолуния, когда энергия начинает обновляться. В январе планировать визит к мастерам стоит в начале месяца или после 18 числа.
Окрашивание волос: 1, 2, 6 – 15, 19 – 25, 29 – 31 января.
Стрижка волос: 1, 2, 8, 10 – 14, 19 – 22, 26, 30 января. Чтобы привлечь финансовую энергию, астрологи советуют стричься 9, 18 или 24 января.
Маникюр: 1, 2, 12 – 16, 19 – 21, 28 – 31 января.
Педикюр: 5, 6, 8, 10, 12, 14 января.
Окрашивание бровей: 1, 2, 19 – 31 января.
Ламинирование ресниц: 1, 2, 7, 9, 20, 22, 24 января.
Поход к косметологу: 1, 2, 19 – 31 января.
Зимой актуальны короткие стрижки, такие как боб в разных вариациях, которые подходят любой текстуре волос, пишет Harper's Bazaar. В моде возвращение к структурированным прическам, таких как голливудские локоны, которые популяризировались через социальные сети.
В 2026 году в моде будут стеклянные ногти с блестящим, хрустальным видом, подчеркивающими естественность.
В новом сезоне модными будут стрижки: ностальгический шег, французское каре, стрижка Джейн Биркин, французский боб и длинные слои.