Забудьте о шопинге в эти дни в августе: лунный календарь покупок
- Лучшие дни для покупок в августе 2025 года: растущая Луна с 1 по 8 августа и с 24 по 31 августа, а также Полнолуние 9 августа.
- Неудачные дни для покупок в августе 2025 года: убывающая Луна с 10 по 22 августа и Новолуние 23 августа.
Многие замечают влияние Луны на различные жизненные процессы. В том числе и на то, будут ли удачными покупки в определенные дни.
Чтобы осуществить действительно удачные покупки, особенно, если речь идет о крупных приобретениях, стоит учитывать фазы Луны. Ведь есть периоды, когда вообще не следует ничего покупать. Дело в том, что приобретенные вещи в это время, с большой вероятностью будут неудачными, пишет 24 Канал.
Читайте также Закон отстранения: как достичь чего хочешь без усилий
В какие дни в августе 2025 лучше делать покупки?
Лучшим периодом для покупок является растущая Луна. Именно в это время вам удастся сделать удачные крупные приобретения.
Когда растущая Луна в августе
- с 1 по 8 августа;
- с 24 по 31 августа.
Также удачным периодом для покупок является Полнолуние. В августе оно будет 9 числа.
Обратите внимание! Несмотря на то, что Полнолуние считается удачным периодом для покупок, в это время стоит избегать крупных приобретений. Также особенно осторожно необходимо относиться к импульсивному шопингу. Лучше всего отложите покупки на другой день.
В какие дни не стоит покупать вещи в августе 2025?
Высокий уровень неудачных приобретений наступает в период убывающей Луны. Именно в это время покупки, скорее всего, принесут множество проблем и разочарований. В августе такой период будет с 10 по 22 число.
Новая Луна – также не является удачным днем для покупок. В этот период приобретения, вероятно, будут недолговечны.
Обратите внимание! Новая Луна в августе будет 23 числа.