Забудьте о шопинге в эти дни в августе: лунный календарь покупок

Многие замечают влияние Луны на различные жизненные процессы. В том числе и на то, будут ли удачными покупки в определенные дни.

Чтобы осуществить действительно удачные покупки, особенно, если речь идет о крупных приобретениях, стоит учитывать фазы Луны. Ведь есть периоды, когда вообще не следует ничего покупать. Дело в том, что приобретенные вещи в это время, с большой вероятностью будут неудачными, пишет 24 Канал.

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В какие дни в августе 2025 лучше делать покупки?

Лучшим периодом для покупок является растущая Луна. Именно в это время вам удастся сделать удачные крупные приобретения.

Когда растущая Луна в августе

с 1 по 8 августа;

с 24 по 31 августа.

Также удачным периодом для покупок является Полнолуние. В августе оно будет 9 числа.

Какие дни считают лучшими для покупок в августе 2025 года / Фото Pexels

Обратите внимание! Несмотря на то, что Полнолуние считается удачным периодом для покупок, в это время стоит избегать крупных приобретений. Также особенно осторожно необходимо относиться к импульсивному шопингу. Лучше всего отложите покупки на другой день.

В какие дни не стоит покупать вещи в августе 2025?

Высокий уровень неудачных приобретений наступает в период убывающей Луны. Именно в это время покупки, скорее всего, принесут множество проблем и разочарований. В августе такой период будет с 10 по 22 число.

Когда нельзя покупать бытовую технику в августе 2025 / Фото Pexels

Новая Луна – также не является удачным днем для покупок. В этот период приобретения, вероятно, будут недолговечны.

Обратите внимание! Новая Луна в августе будет 23 числа.