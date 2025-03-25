Лунный календарь стрижек на апрель: в какие дни категорически нельзя менять прическу

Многие люди, выбирая удачный день для смены имиджа, опираются на лунный календарь. Считается что, правильное время стрижки может даже положительно повлиять на состояние волос.

От фазы Луны также зависит насколько удачной будет стрижка и как хорошо носится прическа, пишет 24 Канал.

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Астрологи определили, в какие дни будут определенные фазы Луны в апреле:

Растущая Луна (1 – 12, 29 – 30 апреля).

(1 – 12, 29 – 30 апреля). Полнолуние (13 апреля).

(13 апреля). Нисходящая Луна (14 – 27 апреля).

(14 – 27 апреля). Новолуние (28 апреля).

Лунный календарь на апрель 2025:

1 апреля – идеальное время для того, чтобы обновить стрижку.

2 апреля – хороший день, чтобы сменить прическу и попробовать что-то новое.

3 апреля – прекрасное время для визита к парикмахеру и смены имиджа.

4 апреля – хороший день для того, чтобы сделать уходовую процедуру.

5 апреля – день для того, чтобы уделить дополнительное внимание уходу за волосами.

6 апреля – неудачное время для стрижки. В этот день стоит уделить внимание именно уходу.

7 апреля – удачное время для того, чтобы заняться волосами. Сделайте хорошую питательную маску.

8 апреля – отличный момент для того, чтобы позаботиться о своих волосах.

9 апреля – хороший день, чтобы попробовать новый цвет волос.

10 апреля – идеальный день для того, чтобы уделить внимание питанию секущихся кончиков.



Когда стоит стричь волосы в апреле 2025 / Фото Pexels

11 апреля – подарите себе обновленный вид, сделав новую укладку в этот день.

12 апреля – хорошее время для того, чтобы заняться увлажнением волос.

13 апреля – лучшее время для того, чтобы улучшить уход за волосами и уделить им дополнительное внимание. В этот день не стоит радикально менять прическу, лучше обойтись минимальной корректировкой стрижки.

14 апреля – это идеальный день для того, чтобы начать новый этап с обновленной стрижкой.

15 апреля – если вы хотите почувствовать себя по-новому, стрижка в этот день станет отличным выбором.

16 апреля – этот день идеален для того, чтобы сделать стрижку и вернуться к делам с новыми силами.

17 апреля – если вы давно думали о смене прически, этот день создан для этого.

18 апреля – ваши волосы будут отрастать гораздо быстрее, если сделать стрижку в этот день.

19 апреля – попробуйте новую уходовую процедуру или поэкспериментируйте со средствами для волос.

20 апреля – прекрасная возможность попробовать новую прическу.

21 апреля – в этот день стоит найти время, чтобы сделать массаж кожи головы, дабы ускорить рост волос.



Какой лунный календарь стрижек в апреле 2025 / Фото Pexels

22 апреля – хорошее время для стрижки. Сделанная в этот день прическа даст вам толчок к покорению новых вершин.

23 апреля – в этот день стоит делать окрашивание и радикально менять имидж.

24 апреля – стрижка в этот день позволит вам выглядеть и чувствовать себя на все сто.

25 апреля – хороший день для стрижки, чтобы волосы росли гуще и здоровее.

26 апреля – уделите время уходу за волосами – сделайте маску из натуральных ингредиентов.

27 апреля – сделанная в этот день стрижка положительно повлияет на состояние ваших волос.

28 апреля – в этот день лучше воздержаться от стрижек и окрашивания.

29 апреля – стрижка в этот день поможет вам почувствовать себя более уверенно.

30 апреля – удачный день для того, чтобы изменить прическу.