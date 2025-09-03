Андре Тан назвал трендовую обувь на осень: как она выглядит
- Андре Тан назвал трендовые модели обуви на осень, среди которых балетки с ремешком, массивные лоферы, ботинки на платформе, обувь с контрастной подошвой и классические сапоги.
- Дизайнер также дал советы по модным вещам на осень, включая красные перчатки, фиолетовый цвет, многослойность, прямоугольную юбку и пятнистый принт.
Дизайнер Андре Тан порадовал свою аудиторию новыми трендами. Он рассказал о нескольких моделях обуви, которые идеально подойдут на осень. Обувь является комфортной, стильной и элегантной, поэтому понравится многим.
Андре Тан часто делится со своими подписчиками модными новинками и рассказывает обо всех последних трендах, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера.
Какая обувь будет в моде этой осенью?
Балетки с ремешком
Уже несколько сезонов подряд балетки не собираются покидать тренды. В моде будут модели с ремешком. Такой вариант является идеальным для романтических прогулок.
Массивные лоферы
Лоферы уже перешли из офисного стиля и стали элементом стритстайла. Дизайнер советует выбирать классические черные модели, которые удачно сочетаются со всем. Создать красивое дополнение образа способны лоферы бронзового, бежевого или белого цвета. Носить их можно с джинсами, классическими брюками или легкими платьями.
Ботинки на платформе
Андре Тан отмечает, что такая обувь подойдет для первых холодов. Сапоги являются красивыми и будут удачно смотреться с юбкой мини или платьем.
Обувь с контрастной подошвой
В этой обуви присутствует эстетика ретро. По словам Андре Тана, обувь имеет яркий вид и придаст изюминку даже базовому образу.
Классические сапоги
Эта обувь является актуальной каждой осенью. Сапоги универсальные, удобные и незаменимы в холодное время года. Классические сапоги хорошо смотрятся по сравнению с джинсами, длинными юбками или платьями. Сапоги на каблуке или до колен подойдут для создания деловых и повседневных образов. Хотя бы одну пару таких сапог нужно иметь каждой девушке.
Модные сапоги на осень: смотрите видео
Какие еще модные советы дал Андре Тан?
- Андре Тан недавно рассказал о трендовых вещах на осеннюю пору. В пятерку самых популярных нарядов вошли красные перчатки, фиолетовый цвет, многослойность, прямоугольная юбка и пятнистый принт.
- Дизайнер отметил, что у каждой женщины должен быть капсульный гардероб. Он состоит из универсальных вещей, которые легко комбинируются между собой, экономя время и деньги.
Частые вопросы
