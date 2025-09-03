Дизайнер Андре Тан порадовал свою аудиторию новыми трендами. Он рассказал о нескольких моделях обуви, которые идеально подойдут на осень. Обувь является комфортной, стильной и элегантной, поэтому понравится многим.

Андре Тан часто делится со своими подписчиками модными новинками и рассказывает обо всех последних трендах, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера.

Читайте также Андре Тан назвал 4 цвета осени, которые подойдут всем: они станут трендом сезона

Какая обувь будет в моде этой осенью?

Балетки с ремешком

Уже несколько сезонов подряд балетки не собираются покидать тренды. В моде будут модели с ремешком. Такой вариант является идеальным для романтических прогулок.

Массивные лоферы

Лоферы уже перешли из офисного стиля и стали элементом стритстайла. Дизайнер советует выбирать классические черные модели, которые удачно сочетаются со всем. Создать красивое дополнение образа способны лоферы бронзового, бежевого или белого цвета. Носить их можно с джинсами, классическими брюками или легкими платьями.

Ботинки на платформе

Андре Тан отмечает, что такая обувь подойдет для первых холодов. Сапоги являются красивыми и будут удачно смотреться с юбкой мини или платьем.

Обувь с контрастной подошвой

В этой обуви присутствует эстетика ретро. По словам Андре Тана, обувь имеет яркий вид и придаст изюминку даже базовому образу.

Классические сапоги

Эта обувь является актуальной каждой осенью. Сапоги универсальные, удобные и незаменимы в холодное время года. Классические сапоги хорошо смотрятся по сравнению с джинсами, длинными юбками или платьями. Сапоги на каблуке или до колен подойдут для создания деловых и повседневных образов. Хотя бы одну пару таких сапог нужно иметь каждой девушке.

Модные сапоги на осень: смотрите видео

Какие еще модные советы дал Андре Тан?