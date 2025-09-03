Андре Тан назвав трендове взуття на осінь: як воно виглядає
- Андре Тан назвав трендові моделі взуття на осінь, серед яких балетки з ремінцем, масивні лофери, черевики на платформі, взуття з контрастною підошвою та класичні чоботи.
- Дизайнер також дав поради щодо модних речей на осінь, включаючи червоні рукавички, фіолетовий колір, багатошаровість, прямокутну спідницю та плямистий принт.
Дизайнер Андре Тан потішив свою аудиторію новими трендами. Він розповів про кілька моделей взуття, які ідеально підійдуть на осінь. Взуття є комфортним, стильним та елегантним, тож сподобається багатьом.
Андре Тан часто ділиться зі своїми підписниками модними новинками та розповідає про всі останні тренди, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера.
Яке взуття буде в моді цієї осені?
Балетки з ремінцем
Вже кілька сезонів поспіль балетки не збираються покидати трендів. У моді будуть моделі з ремінцем. Такий варіант є ідеальним для романтичних прогулянок.
Масивні лофери
Лофери вже перейшли з офісного стилю та стали елементом стрітстайлу. Дизайнер радить обирати класичні чорні моделі, які вдало поєднуються з усім. Створити красиве доповнення образу здатні лофери бронзового, бежевого чи білого кольору. Носити їх можна з джинсами, класичними штанами чи легкими сукнями.
Черевики на платформі
Андре Тан зазначає, що таке взуття підійде для перших холодів. Чоботи є красивими та будуть вдало виглядати зі спідницею міні чи сукнею.
Взуття з контрастною підошвою
У цьому взуттю присутня естетика ретро. За словами Андре Тана, взуття має яскравий вигляд та додасть родзинки навіть базовому образу.
Класичні чоботи
Це взуття є актуальним кожної осені. Чоботи універсальні, зручні та є незамінними в холодну пору року. Класичні чоботи гарно виглядають в порівнянні з джинсами, довгими спідницями чи сукнями. Чоботи на підборах чи до колін підійдуть для створення ділових та повсякденних образів. Хоча б одну пару таких чобіт потрібно мати кожній дівчині.
Які ще модні поради дав Андре Тан?
- Андре Тан нещодавно розповів про трендові речі на осінню пору. До п'ятірки найпопулярнішого вбрання увійшли червоні рукавички, фіолетовий колір, багатошаровість, прямокутна спідниця та плямистий принт.
- Дизайнер зазначив, що у кожної жінки повинен бути капсульний гардероб. Він складається з універсальних речей, які легко комбінуються між собою, економлячи час і гроші.
