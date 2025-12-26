Как стилизовать вышиванку на Новый год: идеи для образов без лишней "театральности"
- Вышиванку можно стилизовать с денимом для непринужденного и стильного образа, используя прямые джинсы.
- Рубашка с вышивкой белым по белому может напоминать блузу, поэтому праздничный образ получится без лишней "театральности".
Вышиванка давно стала полноценной частью современного гардероба. Поэтому даже в новогоднюю ночь ее можно стилизовать так, чтобы выглядеть уместно и эффектно.
Все решают крой, фактуры и удачные сочетания. 24 Канал рассказывает, как совместить традиционные мотивы с современными силуэтами.
Как стилизовать вышиванку на Новый год?
- Вышиванка + деним
Сочетание вышиванки с денимом – один из самых простых способов "приземлить" этномотивы и сделать их частью городского гардероба.
Джинсы задают образу непринужденности, а традиционная рубашка – характера и настроения. Особенно подойдут широкие или wide-leg джинсы, а вышиванка как блуза – заправленная частично или полностью.
Сочетание вышиванки с денимом / Фото etnodim
Кстати, Vogue тоже советовал сочетание украинской рубашки с денимом, подчеркивая его универсальность. Особенно уместными называли монохромные образы.
- Вышиванка + экокожа
Не менее интересным является сочетание вышиванки с экокожей – фактура добавляет образу выразительности и хорошо подчеркивает вышивку, работая как контраст к мягкой ткани рубашки.
Особенно удачно смотрятся насыщенные цвета, например вишневый, что создает глубокий акцент и одновременно красиво перекликается с кораллами. Комплект легко собрать с юбкой или брюками из экокожи.
- Однотонная вышиванка
Рубашка с вышивкой белым по белому выглядит одновременно торжественно и элегантно: орнамент не контрастирует, а проявляется в фактуре.
В зависимости от кроя такой верх может напоминать даже классическую блузу – и это добавляет универсальности. Вышиванку легко вписать в праздничный образ без ощущения излишней "театральности".
Стилизация белой однотонной вышиванки / Фото gaptuvalnya
Интересно! Подобный фасон для празднования Дня вышиванки выбрала первая леди Украины Елена Зеленская в 2025 году. Это была традиционная полтавская рубашка с широкими рукавами, украшенными орнаментом – сеткой из ромбов, в каждый из которых вписали деревце.
Как стилисты советуют собирать новогодний образ?
Стилист Кензи Уэлч считает, что собрать праздничный образ можно без лишних затрат, использовав вещи из гардероба или добавив несколько недорогих акцентов, например цвета, текстуры или формы.
Дополнить праздничный образ может символическое украшение, которое станет вашим "талисманом" в течение года. Красного Огненного Коня ассоциируют с золотом и красными камнями.
