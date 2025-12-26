Как стилизовать вышиванку на Новый год: идеи для образов без лишней "театральности"

Вышиванка давно стала полноценной частью современного гардероба. Поэтому даже в новогоднюю ночь ее можно стилизовать так, чтобы выглядеть уместно и эффектно.

Все решают крой, фактуры и удачные сочетания. 24 Канал рассказывает, как совместить традиционные мотивы с современными силуэтами.

Как стилизовать вышиванку на Новый год?

Вышиванка + деним

Сочетание вышиванки с денимом – один из самых простых способов "приземлить" этномотивы и сделать их частью городского гардероба.

Джинсы задают образу непринужденности, а традиционная рубашка – характера и настроения. Особенно подойдут широкие или wide-leg джинсы, а вышиванка как блуза – заправленная частично или полностью.



Сочетание вышиванки с денимом / Фото etnodim

Кстати, Vogue тоже советовал сочетание украинской рубашки с денимом, подчеркивая его универсальность. Особенно уместными называли монохромные образы.

Вышиванка + экокожа

Не менее интересным является сочетание вышиванки с экокожей – фактура добавляет образу выразительности и хорошо подчеркивает вышивку, работая как контраст к мягкой ткани рубашки.

Особенно удачно смотрятся насыщенные цвета, например вишневый, что создает глубокий акцент и одновременно красиво перекликается с кораллами. Комплект легко собрать с юбкой или брюками из экокожи.

Однотонная вышиванка

Рубашка с вышивкой белым по белому выглядит одновременно торжественно и элегантно: орнамент не контрастирует, а проявляется в фактуре.

В зависимости от кроя такой верх может напоминать даже классическую блузу – и это добавляет универсальности. Вышиванку легко вписать в праздничный образ без ощущения излишней "театральности".



Стилизация белой однотонной вышиванки / Фото gaptuvalnya

Интересно! Подобный фасон для празднования Дня вышиванки выбрала первая леди Украины Елена Зеленская в 2025 году. Это была традиционная полтавская рубашка с широкими рукавами, украшенными орнаментом – сеткой из ромбов, в каждый из которых вписали деревце.

Как стилисты советуют собирать новогодний образ?