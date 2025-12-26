Як стилізувати вишиванку на Новий рік: ідеї для образів без зайвої "театральності"
- Вишиванку можна стилізувати з денімом для невимушеного та стильного образу, використовуючи прямі джинси.
- Сорочка з вишивкою білим по білому може нагадувати блузу, тож святковий образ вийде без зайвої "театральності".
Вишиванка давно стала повноцінною частиною сучасного гардероба. Тож навіть у новорічну ніч її можна стилізувати так, щоб виглядати доречно й ефектно.
Усе вирішують крій, фактури та вдалі поєднання. 24 Канал розповідає, як поєднати традиційні мотиви з сучасними силуетами.
Як стилізувати вишиванку на Новий рік?
- Вишиванка + денім
Поєднання вишиванки з денімом – один із найпростіших способів "приземлити" етномотиви й зробити їх частиною міського гардероба.
Джинси задають образу невимушеності, а традиційна сорочка – характеру й настрою. Особливо пасуватимуть широкі або wide-leg джинси, а вишиванка як блуза – заправлена частково або повністю.
Поєднання вишиванки з денімом / Фото etnodim
До речі, Vogue теж радив поєднання української сорочки з денімом, наголошуючи на його універсальності. Особливо доречними називали монохромні образи.
- Вишиванка + екошкіра
Не менш цікавим є поєднання вишиванки з екошкірою – фактура додає образу виразності та добре підкреслює вишивку, працюючи як контраст до м'якої тканини сорочки.
Особливо вдало виглядають насичені кольори, як-от вишневий, що створює глибокий акцент і водночас красиво перегукується з коралями. Комплект легко зібрати зі спідницею або штанами з екошкіри.
- Однотонна вишиванка
Сорочка з вишивкою білим по білому виглядає водночас урочисто й елегантно: орнамент не контрастує, а проявляється в фактурі.
Залежно від крою такий верх може нагадувати навіть класичну блузу – і це додає універсальності. Вишиванку легко вписати у святковий образ без відчуття зайвої "театральності".
Стилізація білої однотонної вишиванки / Фото gaptuvalnya
Цікаво! Подібний фасон для святкування Дня вишиванки обрала перша леді України Олена Зеленська у 2025 році. Це була традиційна полтавська сорочка з широкими рукавами, прикрашеними орнаментом – сіткою з ромбів, у кожен з яких вписали деревце.
Як стилісти радять збирати новорічний образ?
Стилістка Кензі Велч вважає, що зібрати святковий образ можна без зайвих витрат, використавши речі з гардероба або додавши кілька недорогих акцентів, як-от кольору, текстури чи форми.
Доповнити святковий образ може символічна прикраса, яка стане вашим "талісманом" протягом року. Червоного Вогняного Коня асоціюють із золотом і червоним камінням.
Часті питання
Як поєднати вишиванку з сучасними силуетами?
Які поради дає Vogue щодо стилізації вишиванки?
Як можна стилізувати однотонну вишиванку?
