Стрижки, которые сделают моложе на 10 лет: идеальные прически на длинные волосы
- Женщинам после 50 лет рекомендуется подобрать правильную прическу, чтобы выглядеть моложе на 10 лет, в частности мягкая стрижка слоями, слои с обрамлением лица, тонкая челка, и длинные волны.
- Стилисты отмечают, что длинные волосы могут выглядеть уместно в любом возрасте, если правильно подобрать форму прически.
Женщинам после 50 лет нужно подобрать правильную прическу, благодаря которой они будут отлично выглядеть. Она способна освежить вид и улучшить сияние лица.
Раньше женщины боялись длинных волос в зрелом возрасте, но Деми Мур является подтверждением того, как можно безупречно выглядеть с длинными прядями даже после 60 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на New Beauty.
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Ведущие стилисты отмечают, что длинные волосы уместно смотрятся в любом возрасте, нужно только подобрать правильную форму прически, и тогда можно выглядеть моложе на 10 лет.
Приведенные ниже стрижки подойдут всем женщинам после 50 или 60 лет, которые не хотят прощаться с длиной волос.
Мягкая стрижка слоями
Слои на волосах помогают сохранить объем и скрыть возрастные изменения. Стрижка слоями обеспечивает пряди подвижностью и поднимает лицо, визуально создавая более молодой вид. Такая стрижка прекрасно подойдет для тех женщин, которые имеют тонкие волосы.
Слои с обрамлением лица
Для создания свежего и молодого вида, нужно сделать наслоение прядей вокруг лица. Слои на длинных волосах помогают сделать локоны визуально упругими.
Тонкая челка
Чтобы скрыть лоб, стоит сделать тонкую челку. Густая способна старить, а вот тонкие пряди придадут молодого вида. Челка хорошо подходит к прямым волосам или стрижки слоями.
Прически для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Pinterest
Длинные волны
Волнистые пряди идеально смотрятся на женщинах после 50 лет. Они создают современный вид и подходят для различных типов волос. Волны идеально подойдут для праздничного выхода, или ежедневных прогулок.
Прически для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Деми Мур
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