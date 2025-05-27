Эти привычки мешают вам похудеть: поскорее от них избавьтесь

Чтобы похудеть нужен комплексный подход. В частности, необходимо обратить внимание на ежедневные привычки и откорректировать их

Если вы хотите как можно скорее похудеть, нужно улучшить рацион, заняться спортом и высыпаться. Также важно искоренить привычки, провоцирующие набор веса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Из-за чего вы постоянно переедаете

Приемы пищи с телефоном

Есть надо без гаджетов. Если вы во время приема пищи смотрите в экран, ваш мозг расфокусирован. Как следствие имеем ситуацию, где сытость не приходит, а желудок уже давно набит.



Как нужно питаться, чтобы сбрасывать вес / Фото Pexels

Совет! Фокусируйтесь именно на еде, ее вкусе, структуре, запахе. Таким образом, насыщение придет быстрее.

Игнорирование витамина S

Так называемый витамин S – это satisfaction. Важно чувствовать удовольствие от еды, для этого:

добавляйте к пище много разнообразных специй;

готовьте любимые блюда;

ешьте то, что любите, без мук совести.

Лайфхак! Чтобы не поправляться, нужно есть то, что вы хотите пока оно приносит удовольствие. Жуйте подолгу. Научитесь "смаковать" каждый кусочек.

Поедание всего на тарелке

Не нужно доедать до конца, лишь бы "тарелка была чистая". Ешьте пока чувствуете голод. Доедание часто провоцирует переедание.



Можно ли есть сладкое во время похудения / Фото Pexels

Соблюдение строгих диет

Строгие диеты способствуют ухудшению метаболизма. К тому же долгосрочные ограничения спровоцируют не один срыв.

Лучше питаться умеренно по системе 80/20, где: