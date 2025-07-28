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Lady Fit ladies Это упражнение эффективнее бега: как легко похудеть за несколько недель
28 июля, 23:20
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Это упражнение эффективнее бега: как легко похудеть за несколько недель

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Японская программа ходьбы, или интервальная ходьба, является эффективной альтернативой бегу.
  • Ежедневная норма шагов определяется индивидуально, в среднем рекомендуется проходить 7-8 тысяч шагов в день.

Японская программа ходьбы станет отличной альтернативой классическому бегу. Нужно понимать, что это далеко не обычная прогулка.

Такой метод способствует быстрому сжиганию калорий. Можно смело сказать, что это по-настоящему эффективное занятие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Что такое Японская программа ходьбы?

Японская программа ходьбы – это Interval Walking Training (ITW) – интервальная ходьба. В общем такая прогулка должна длиться 30 минут.



Как худеть и улучшить форму без тренировок / Фото Pexels

В чем преимущества этой тренировки:

Как нужно ходить, чтобы худеть?

Правила японской ходьбы:

  • 3 минуты быстрой ходьбы – примерно на 70% от максимальной аэробной мощности;
  • 3 минуты медленной ходьбы – 40% максимальной аэробной мощности.

Повторять этот цикл нужно в течение 30 минут.


Можно ли похудеть с помощью ходьбы / Фото Pexels

Сколько надо приходить шагов в день?

Существует миф, что в день нужно проходить 10 тысяч шагов. На самом деле эта норма определяется индивидуально. В среднем взрослый человек должен проходить 7 – 8 тысяч шагов в день.