Это упражнение эффективнее бега: как легко похудеть за несколько недель

Японская программа ходьбы станет отличной альтернативой классическому бегу. Нужно понимать, что это далеко не обычная прогулка.

Такой метод способствует быстрому сжиганию калорий. Можно смело сказать, что это по-настоящему эффективное занятие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Что такое Японская программа ходьбы?

Японская программа ходьбы – это Interval Walking Training (ITW) – интервальная ходьба. В общем такая прогулка должна длиться 30 минут.





Как худеть и улучшить форму без тренировок / Фото Pexels

В чем преимущества этой тренировки:

нормализуется артериальное давление;

растет аэробная выносливость;

улучшается сердечно-сосудистое здоровье;

улучшается физическая форма.

Как нужно ходить, чтобы худеть?

Правила японской ходьбы:

3 минуты быстрой ходьбы – примерно на 70% от максимальной аэробной мощности;

3 минуты медленной ходьбы – 40% максимальной аэробной мощности.

Повторять этот цикл нужно в течение 30 минут.



Можно ли похудеть с помощью ходьбы / Фото Pexels