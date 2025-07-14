5 причесок на длинные волосы, которые обожают все модницы
- В статье описаны пять популярных летних причесок для длинных волос: прическа с крабиком-бабочкой, прическа с бантом, хвост с воздушными пучками, глянцевая коса и элегантный пучок.
- Каждая прическа подходит для разных образов и случаев, от повседневных до элегантных, и легко выполняется с минимальными усилиями.
Летом хочется довершать свои образы стильными прическами, которые уже получили популярность среди многих модниц. Они достаточно стильные и простые, поэтому их охотно сможет повторить каждая модница.
Интересные прически для девушек являются такими же важными, как образы, пишет 24 Канал. Попробуйте довершить платья, льняные костюмы, аутфиты с юбками и шортами, красивыми прическами.
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На жаркое лето предлагаем простые и непринужденные варианты, которые не требуют много времени на укладку.
Прическа с крабиком-бабочкой
В этом году замените обычный крабик на эстетичный вариант в виде бабочки. Девушки с весны обожают этот аксессуар, поэтому дополняют таким крабиком большинство своих причесок. Среди самых популярных вариантов – собраны передние пряди, закреплены сзади бабочкой. Хорошо смотрится эта прическа с расслабленным платьем в цветочный принт, полностью передавая летнее настроение.
Стильные прически на лето / Фото Pinterest
Прическа с бантом
С приходом эстетики Old Money прическа с бантом не теряет своей популярности. К черному наряду подбирайте бант черного цвета, а вот светлые вещи стилизуйте бантом в тон. Бант идеально подходит к костюмам с жилеткой и брюками палаццо, или элегантным минималистичным образам.
Красивые прически на лето / Фото Pinterest
Хвост с воздушными пучками
Достаточно красивой этим летом является прическа на основе хвоста с несколькими резинками по длине, которые создают объемные пучки. Такой интересный хвост идеально подойдет к джинсам, футболкам, кроссовкам и любому другому кэжуальному наряду.
Стильные прически на лето / Фото Pinterest
Глянцевая коса
Эта прическа сочетает в себе гладкость и блеск волос с плетеной косой. Сначала нужно идеально зачесать хвост, а потом сделать косу, закрепив волосы минималистичными резинками. Для лучшего эффекта, закрепите пряди лаком для волос.
Модные прически на лето / Фото Pinterest
Элегантный пучок
Прическа подойдет для разных случаев – прогулки в обычный день или роскошного выхода на какой-то праздник. Соберите волосы в хвост, закрепите резинкой, оберните пряди вокруг основания хвоста и сделайте пучок, закрепив его невидимками.
Стильные прически на лето / Фото Pinterest
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