Как модно носить любимые джинсы: лучшие сочетания с обувью

Джинсы – это любимая вещь гардероба многих девушек, впрочем усилить свой образ можно благодаря стильной обуви. Джинсы и любой верх – это база, которая сопровождает всегда наши образы. Но для того, чтобы создать красивый аутфит, стоит попробовать добавить кроме украшений и аксессуаров – интересную обувь.

Этой весной в моде не только широкие джинсы, но и прямые брюки, оригинальные модели со стразами и интересными швами, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Но независимо от того, какие джинсы вы выберете, для лучшего эффекта, их можно удачно стилизовать. К примеру, очень красиво будет выглядеть денимовый монохромный образ, который уже активно носят инфлюенсеры.

Впрочем, независимо от выбранного верха, советуем усилить образ благодаря эффектной обуви. Ниже подробно расскажем, с чем можно носить джинсы.

С балетками Mary Jane

Благодаря этим балеткам, можно придать образу французской расслабленности. Это могут быть красивые черные или яркие красные балетки, которые сразу придадут желаемой изюминки аутфиту.



Стильные сочетания джинсов и обуви / Фото Cosmopolitan

С сетчатыми балетками

В прошлом году в моде появились сетчатые балетки, поэтому советуем их стилизовать с джинсами в этом году. Выглядит такая обувь свежо и оригинально. Впрочем, дополнять ими джинсы стоит только в жаркое время года.



Модные сочетания джинсов и обуви / Фото Cosmopolitan

С ретрокроссовками

В этом году довольно модными являются кроссовки в стиле ретро. Советуем обратить внимание на лаконичные модели без массивной подошвы и декора. Особенно шикарно будут выглядеть кроссовки те, что выполнены из цветной замши.



Стильные сочетания джинсов и обуви / Фото Cosmopolitan

С низкими каблуками

Слингбэки уже второй год набирают популярность, поэтому советуем выбрать для себя туфли, которые придадут джинсам определенной сдержанности и элегантности.



Модные сочетания джинсов и обуви / Фото Cosmopolitan

К слову, на лето 2025 модницы должны обратить внимание на несколько фасонов джинсов. О самых популярных джинсах на летнее время мы рассказали в нашем материале.