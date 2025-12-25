Какой деним будет модным в 2026 году: топ-5 джинсовых трендов
- На подиумах сезона весна-лето 2026 преобладали сдержанные формы: классические прямые джинсы и модели с высокой посадкой.
- Однако особенно актуальными могут стать мини-юбки, свободные куртки, слегка широкие, классические прямые и укороченные джинсы.
На подиумах сезона весна-лето 2026 в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже деним обошелся без громких ярлыков. Прямые джинсы и модели с высокой посадкой почти не отступали от классики, сохраняя вневременность, как бы отвергая саму идею "трендовости".
Но именно в этих сдержанных формах и чувствуется новизна – знакомые силуэты выглядят удивительно свежо. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Какие тренды денима будут в 2026 году?
- Классические прямые джинсы
Кэтрин Холстин из Khaite показала прямые джинсы идеальной длины в насыщенном темно-синем цвете, дополнив их остроносыми лодочками оттенка ириски, красным кейпом, одновременно напоминающим кожаную куртку, и клатчем.
Так получили образ, который органично смотрится и как вечерний, и как расслабленный – но безупречно собранный вариант для выхода.
Классические прямые джинсы / Фото Khaite
- Мини-юбка, что едва касается бедра
Новое видение денима представил и Джонатан Андерсон для Dior. В центре внимания – мини-юбки с необработанными краями, едва касающиеся бедер.
Они поданы не как подростковая база, а как предмет роскоши в стилизации с современными вариациями культового жакета Bar.
- Слегка широкие джинсы
Слегка широкие джинсы / Фото Instagram Torisheju
- Укороченные джинсы
Развивая заложенный предшественниками "деним-код", в Celine Майкл Райдер оставил джинсы максимально прилегающими и начал экспериментировать с длиной штанин.
Так появились укороченные модели со скрытыми внизу швами – именно они обеспечили аккуратный, почти ювелирный край.
Укороченные джинсы / Фото Celine
- Свободная джинсовая куртка
Свободная джинсовая куртка / Фото Instagram Loewe
К слову, InStyle напоминает, что джинсовая куртка держится в трендах именно благодаря универсальности. Она одинаково органична и в деним-он-деним, и в паре с "громкими" принтованными брюками.
Актуальный лайфхак сезона – игра пропорциями: объемную или, наоборот, приталенную куртку балансируют широким низом или тотальным оверсайз-силуэтом.
Кроме того, это еще и удобный слой для межсезонья: джинсовую куртку легко накинуть под теплое шерстяное пальто.
Что еще известно о трендах 2026 года?
К слову, в коллекциях Pre-Fall 2026 оказалась модная в 1980-х обувь – миндалевидные туфли. Их особенность – заключается в вырезе, формирующий четкий заостренный контур. Подобные пары неоднократно выбирала принцесса Диана, в том числе и от Chanel.
Кроме того, в центре внимания снова джинсы с большими манжетами на щиколотках. По словам стилистов, стиль "вырастает" из ностальгии по 1990-м, а в подобных моделях на улицах Нью-Йорка уже появлялись Наоми Уоттс, Николь Кидман и Натали Портман.
