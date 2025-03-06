Как женщине после 40 лет выглядеть стройной: 5 упражнений для домашних тренировок

В любом возрасте женщинам надо обращать внимание на силовые тренировки, которые повышают подвижность. После 40 лет они становятся довольно важными и нужными. Не стоит пугаться, что эти упражнения очень сложные. Нескольких упражнений будет достаточно, чтобы воспользоваться преимуществами силовых тренировок.

Упражнения сочетают функциональные и сложные движения, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman&Home и фитнес-эксперта Кэролайн Идиенс.

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Они улучшают осанку, стабильность и равновесие, создают мышечную массу, улучшают силу и ускоряют метаболизм. Женщина рассказала об упражнениях, которые рекомендует женщинам после 40 лет. По мере прогресса следует добавлять веса.

Приседания

Это движение укрепляет нижнюю часть тела. Упражнение прорабатывает квадраципсы, ягодичные мышцы и подколенные сухожилия.

Выпады

Движение одной ногой хорошо помогает удерживать равновесие и повышать ловкость. Выпады можно делать вперед, назад и в сторону. Упражнение прорабатывает ягодичные мышцы, подколенные сухожилия квадрицепсы.



Женщинам после 40 лет нужно систематически тренироваться / Фото из инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Отжимания

Упражнение с собственным весом укрепляет верхнюю часть тела, прорабатывает грудь, плечи и трицепсы.

Гребки

Они укрепляют спину и улучшают осанку. Упражнение хорошо прорабатывает мышцы спины, задействует руки, плечи и ядро для стабильности. В тренажерном зале гребки можно выполнять с гантелями, гирями или штангой.

Планка

Это упражнение является лучшим для выполнения дома. Оно хорошо развивает верхнюю часть тела.

Для хорошего результата следует делать 3 подхода по 8 – 12 повторений. Новичкам может быть несколько трудно в начале силовых тренировок, поэтому можно выполнять меньше подходов или повторений. Слушайте свое тело и делайте упражнения в собственном темпе, тренируясь 2 – 3 раза в неделю.