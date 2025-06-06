Как выглядеть дорого без больших затрат: эти советы реально работают
- Выглядеть дорого можно с помощью монохромных образов и минималистичных украшений.
- Избегайте логотипов и обращайте внимание на качественные сумки и обувь для создания элегантного образа.
Под "выглядеть дорого" чаще всего понимают элегантный и даже шикарный вид. Как именно достичь такого эффекта для многих остается загадкой. На самом деле разобраться в этом вопросе довольно легко.
Важно все скомпоновать так, чтобы чувствовался баланс. Достичь такого эффекта возможно и без дорогих брендов, если знать определенные секреты, пишет 24 Канал со ссылкой на Inna Vikhorova.
Читайте также Какой свадебный маникюр в моде в 2025 году
Выбирайте монохромные образы
Именно этот прием используют многие знаменитости. Особенно "дорого" выглядят светлые монохромные образы.
Как создать стильный образ / Фото Pinterest
Справка: Монохромные луки – это использование одного цвета или его оттенков для создания образа.
Минималистичные украшения
Выбирайте небольшие украшения, которые не выделяются. Например, ваш образ хорошо дополнят деликатный браслет или маленькие серьги.
Запомните правило: минимализм создает ощущение утонченности.
Избегайте логотипов
Логомания это довольно спорный тренд. Ведь, лого всегда выглядит довольно экстравагантно.
Какие вещи удешевляют образ / Фото Pinterest
Избегать таких принтов стоит и потому, что они удешевляют любой образ. Дело в том, что на рынке сейчас представлено много подделок брендов. Из-за этого, даже самая дорогая вещь будет выглядеть дешевой копией.
Заметьте! Лого упрощает. "Дорогой" вид это именно ваше внутреннее "я", а значит, одежда должна подчеркивать красоту, а не перетягивать на себя все внимание.
Обращайте внимание на качественные сумки и обувь
Выбирайте качественные сумки и обувь, ведь это то, что больше всего бросается в глаза. Стоит также "заморачиваться" с этим, поскольку именно эти вещи быстро изнашиваются.