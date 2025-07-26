Закон отстранения: как достичь чего хочешь без усилий
- "Закон отстранения" утверждает, что меньшая зацикленность на достижении цели может ускорить ее достижение.
- Концепция базируется на буддизме и помогает снизить стресс.
Вероятно, вы замечали, что чем больше чего-то хочешь, тем труднее этого достичь. Психологическая концепция "Закон отстранения" подтверждает этот тезис.
Сутью этого метода является то, что чем меньше ты зацикливаешься на достижении чего-то, тем быстрее этого достигаешь. Как ни странно, но практика показывает доказательность этой концепции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Читайте также Самая трендовая юбка сезона: успейте ее приобрести этим летом
Как работает "Закон отстранения"?
Концепция этого закона соответствует основам буддизма. Фактически, вы эмоционально освобождаетесь от чрезмерного желания получить результат.
То есть, не отказываетесь от мечты, а просто убираете разочарование от небыстрого результата. Вам нужно научиться наслаждаться процессом и дать цели "вести" вас своим путем.
Такая концепция довольно обоснована и с точки зрения науки. Дело в том, что чрезмерная зацикленность на результате может вызвать:
- самосаботаж;
- высокий уровень стресса;
- эмоциональные блоки.
Именно из-за этого, получение результата замедляется. Отстранение дает возможность действовать с ясным умом и, соответственно, замечать новые возможности, принять изменения, а также учиться на неудачах, а не зацикливаться на них.
Обратите внимание! Этот метод дает возможность увидеть ценность в действиях, а не в контроле процесса.