25 ноября, 11:16
Цвета, в которых нельзя встречать Новый год 2026: забудьте о них

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Для встречи Нового года 2026 следует избегать черного, синего, голубого, белого, серого, темно-коричневого и графитового цветов.
  • Эти цвета могут конфликтовать с огненной энергией года и создать нежелательные препятствия.

Новый 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади. Это животное является энергичным, темпераментным и невероятно харизматичным. Его стихия огня любит динамику, яркость и движение вперед, поэтому выбор цветов в новогоднюю ночь имеет значение.

Правильно подобранная палитра поможет настроиться на успех, а неудачная – приглушит пыл и создаст нежелательные препятствия, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Марии Субботы.

В каких цветах нельзя встречать Новый год?

Некоторые оттенки способны конфликтовать со стихией года и влиять на энергетику праздника. Если хотите встретить 2026 год с легкостью и оптимизмом, то стоит отказаться от определенных цветов в наряде.

Черный

Этот цвет поглотит энергию и создаст проблемы в году. Животное года не любит темных тонов, поэтому платьев и костюмов в черном цвете следует избегать. Лучше сделать ставку на более живые оттенки.

Синий и голубой

Цвета погасят огненную энергию главного животного года и снизят активность. Синий можно оставить в деталях, но не делать его главным цветом образа.

Белый и серый

Эти цвета создадут ощущение пустоты, холода и скуки. Несмотря на то, что белый является чистым цветом, он все же противоречит динамическому характеру Огненной Лошади.

Темно-коричневый или графитовый

Темные оттенки могут подавить оптимизм в наступающем году. Они забирают праздничную энергию, поэтому от них лучше отказаться.

Какие цвета не стоит одевать на Новый год: смотрите видео

Частые вопросы

Почему важно выбрать правильную палитру для Нового года?

Правильно подобранная палитра поможет настроиться на успех, а неудачная – приглушит пыл и создаст нежелательные препятствия.

Какие цвета не рекомендуется носить на Новый 2026 год?

Не стоит носить черный, синий и голубой, белый и серый, темно-коричневый или графитовый – они могут негативно повлиять на энергетику праздника и создать ощущение пустоты.

Как синий цвет влияет на праздничную энергетику?

Синий цвет погасит огненную энергию главного животного года и снизит активность, поэтому его лучше оставить в деталях, а не делать главным цветом образа.