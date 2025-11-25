Цвета, в которых нельзя встречать Новый год 2026: забудьте о них

Новый 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади. Это животное является энергичным, темпераментным и невероятно харизматичным. Его стихия огня любит динамику, яркость и движение вперед, поэтому выбор цветов в новогоднюю ночь имеет значение.

Правильно подобранная палитра поможет настроиться на успех, а неудачная – приглушит пыл и создаст нежелательные препятствия, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Марии Субботы.

Читайте также Стилист назвала цвета, в которых следует встречать Новый 2026 год

В каких цветах нельзя встречать Новый год?

Некоторые оттенки способны конфликтовать со стихией года и влиять на энергетику праздника. Если хотите встретить 2026 год с легкостью и оптимизмом, то стоит отказаться от определенных цветов в наряде.

Черный

Этот цвет поглотит энергию и создаст проблемы в году. Животное года не любит темных тонов, поэтому платьев и костюмов в черном цвете следует избегать. Лучше сделать ставку на более живые оттенки.

Синий и голубой

Цвета погасят огненную энергию главного животного года и снизят активность. Синий можно оставить в деталях, но не делать его главным цветом образа.

Белый и серый

Эти цвета создадут ощущение пустоты, холода и скуки. Несмотря на то, что белый является чистым цветом, он все же противоречит динамическому характеру Огненной Лошади.

Темно-коричневый или графитовый

Темные оттенки могут подавить оптимизм в наступающем году. Они забирают праздничную энергию, поэтому от них лучше отказаться.

Какие цвета не стоит одевать на Новый год: смотрите видео

Какие еще есть интересные праздничные материалы?