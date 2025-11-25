Цвета, в которых нельзя встречать Новый год 2026: забудьте о них
- Для встречи Нового года 2026 следует избегать черного, синего, голубого, белого, серого, темно-коричневого и графитового цветов.
- Эти цвета могут конфликтовать с огненной энергией года и создать нежелательные препятствия.
Новый 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади. Это животное является энергичным, темпераментным и невероятно харизматичным. Его стихия огня любит динамику, яркость и движение вперед, поэтому выбор цветов в новогоднюю ночь имеет значение.
Правильно подобранная палитра поможет настроиться на успех, а неудачная – приглушит пыл и создаст нежелательные препятствия, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Марии Субботы.
Читайте также Стилист назвала цвета, в которых следует встречать Новый 2026 год
В каких цветах нельзя встречать Новый год?
Некоторые оттенки способны конфликтовать со стихией года и влиять на энергетику праздника. Если хотите встретить 2026 год с легкостью и оптимизмом, то стоит отказаться от определенных цветов в наряде.
Черный
Этот цвет поглотит энергию и создаст проблемы в году. Животное года не любит темных тонов, поэтому платьев и костюмов в черном цвете следует избегать. Лучше сделать ставку на более живые оттенки.
Синий и голубой
Цвета погасят огненную энергию главного животного года и снизят активность. Синий можно оставить в деталях, но не делать его главным цветом образа.
Белый и серый
Эти цвета создадут ощущение пустоты, холода и скуки. Несмотря на то, что белый является чистым цветом, он все же противоречит динамическому характеру Огненной Лошади.
Темно-коричневый или графитовый
Темные оттенки могут подавить оптимизм в наступающем году. Они забирают праздничную энергию, поэтому от них лучше отказаться.
Какие цвета не стоит одевать на Новый год: смотрите видео
Какие еще есть интересные праздничные материалы?
На Новый год 2026 рекомендуются платья в ярких теплых тонах, таких как красный, коралловый, золотистый и медный, чтобы привлечь внимание и создать праздничное настроение.
Для каждого знака Зодиака предложены отдельные цвета и стили, которые включают огненные, теплые и глубокие оттенки, а также легкие, подвижные ткани для праздничного образа.
Частые вопросы
Почему важно выбрать правильную палитру для Нового года?
Правильно подобранная палитра поможет настроиться на успех, а неудачная – приглушит пыл и создаст нежелательные препятствия.
Какие цвета не рекомендуется носить на Новый 2026 год?
Не стоит носить черный, синий и голубой, белый и серый, темно-коричневый или графитовый – они могут негативно повлиять на энергетику праздника и создать ощущение пустоты.
Как синий цвет влияет на праздничную энергетику?
Синий цвет погасит огненную энергию главного животного года и снизит активность, поэтому его лучше оставить в деталях, а не делать главным цветом образа.