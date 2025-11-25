Кольори, у яких не можна зустрічати Новий рік 2026: забудьте про них
- Для зустрічі Нового року 2026 слід уникати чорного, синього, блакитного, білого, сірого, темно-коричневого та графітового кольорів.
- Ці кольори можуть конфліктувати з вогняною енергією року та створити небажані перешкоди.
Новий 2026 рік пройде під знаком Вогняного Коня. Ця тварина є енергійною, темпераментною та неймовірно харизматичною. Його стихія вогню любить динаміку, яскравіть та рух вперед, тому вибір кольорів у новорічну ніч має значення.
Правильно підібрана палітра допоможе налаштуватися на успіх, а невдала – приглушить запал та створить небажані перешкоди, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Марії Субботи.
У яких кольорах не можна зустрічати Новий рік?
Деякі відтінки здатні конфліктувати зі стихією року та впливати на енергетику свята. Якщо хочете зустріти 2026 рік з легкістю та оптимізмом, то варто відмовитися від певних кольорів у вбранні.
Чорний
Цей колір поглине енергію та створить проблеми у році. Тварина року не любить темних тонів, тому суконь та костюмів у чорному кольорі варто уникати. Краще зробити ставку на живіші відтінки.
Синій та блакитний
Кольори загасять вогняну енергію головної тварини року та знизять активність. Синій можна залишити в деталях, але не робити його головним кольором образу.
Білий та сірий
Ці кольори створять відчуття порожнечі, холоду та нудьги. Попри те, що білий є чистим кольором, він все ж таки суперечить динамічному характеру Вогняного Коня.
Темно-коричневий чи графітовий
Темні відтінки можуть придушити оптимізм у прийдешньому році. Вони забирають святкову енергію, тому від них краще відмовитися.
