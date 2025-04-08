5 речей, які потрібно купити цієї весни для створення капсульного гардероба

З настанням нового сезону кожна дівчина хоче доповнити свій гардероб новими речима. Для того, щоб мати змогу створювати чимало образів, які будуть вдало поєднуватися між собою, радимо звернути увагу на універсальний одяг.

До капсульного гардероба належать речі, які вдало комбінуються між собою, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. За допомогою мінімальної кількості одягу можна створити чимало стильних образів. Стилісти розповіли про 5 речей, які повинні бути у вашому гардеробі цієї весни.

Тренч

Цей верхній одяг є класикою весняного гардероба й не виходить з моди вже багато років. Завдяки тренчу можна створити чимало багатошарових образів, які захищатимуть від мінливої погоди навесні. Тренч гарно носиться з сукнями, джинсами та костюмами.

Костюм з льону

Натуральна тканина забезпечує повітропроникність, а якщо обрати сучасний крій, то речі можна носити на роботу чи одягати на вечірню прогулянку. Таке вбрання чудово підійде для тих, хто хоче стильно й комфортно себе почувати.

Шовкова сукня

Сукня з шовку чи атласу – вдала інвестиція в гардероб. Таке плаття має елегантний вигляд й чудово підходить для будь-якої події. Шовкову сукню легко комбінувати з різним взуттям – від мінімалістичних кросівок до туфлів на підборах.

Біла сорочка

Сорочка білого кольору – це класика, яку можна носити з джинсами, костюмом чи шортами. Сорочка підходить для створення ділових чи невимушених образів. Вона практична й легко поєднується з іншими речима.

Сумка багет

У 2025 році в моду повернеться сумка багет – вузької форми з делікатними ручками, яка відсилає до естетики 90-х та 2000-х років, коли цей аксесуар був на піку популярності.

Якщо ж хочете додати у свій гардероб трендові речі на 2025 рік, то радимо дізнатися, що саме представили дизайнери у своїх нових колекціях. Більше розповіли у нашому матеріалі.