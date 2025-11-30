У чому не можна зустрічати Новий рік 2026: притягнете злидні та невдачі

Новий 2026 рік пройде під знаком Вогняного Коня. За східним календарем, тварина року пов’язана зі свободою, силою та рухом. Відповідно вбрання не повинно суперечити енергії року.

Астрологи кажуть, що деякі речі краще залишити в старому році, щоб не привернути в життя зайві проблеми, пише 24 Канал. Це стосується не лише кольорів, але й конкретних речей.

Що не можна одягати на Новий рік?

Старий та зношений одяг

Будь-які речі з катишками, розтягнутими манжетами, потертостями і дірками абсолютно не підходить для зустрічі Нового року. Таке вбрання закріплює бідність, а Вогняний Кінь не любить застою. На святкування варто обрати щось нове та охайне.

Чорний одяг

У рік Вогняного Коня чорний колір не варто одягати. Він приглушує вогняну енергію та символізує застій у житті. Чорні деталі можна одягати, але не повністю чорне вбрання.



Від чорного одягу на Новий рік варто відмовитися / Фото Pinterest

Повсякденні речі

Новий рік завжди символізує зміни у житті, тому щоденний одяг тягне за собою рутину й буденність. Кінь любить рух та святкову атмосферу, тому джинси, базовий светр чи сорочка – не найкращий вибір.

Одяг з негативними ситуаціями

Якщо є якась річ, яка нагадує вам про неприємні події чи людей, то 31 грудня від неї краще відмовитися. Погана енергетика не зовсім позитивно вплине на старт року, тому краще обирати те, що викличе комфорт і впевненість.

Брудний одяг

Речі з плямами можуть стати початком хаосу та неприємностей у Новому році, які будуть тягнутися всі місяці. Краще такий одяг не використовувати для святкової події.

