В чем нельзя встречать Новый год 2026: притянете нищету и неудачи

Новый 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади. По восточному календарю, животное года связано со свободой, силой и движением. Соответственно наряд не должен противоречить энергии года.

Астрологи говорят, что некоторые вещи лучше оставить в старом году, чтобы не привлечь в жизнь лишние проблемы, пишет 24 Канал. Это касается не только цветов, но и конкретных вещей.

Что нельзя надевать на Новый год?

Старую и изношенную одежду

Любые вещи с катышками, растянутыми манжетами, потертостями и дырками абсолютно не подходит для встречи Нового года. Такой наряд закрепляет бедность, а Огненная Лошадь не любит застоя. На празднование стоит выбрать что-то новое и опрятное.

Черная одежда

В год Огненной Лошади черный цвет не стоит одевать. Он приглушает огненную энергию и символизирует застой в жизни. Черные детали можно одевать, но не полностью черный наряд.



От черной одежды на Новый год стоит отказаться / Фото Pinterest

Повседневные вещи

Новый год всегда символизирует изменения в жизни, поэтому ежедневная одежда тянет за собой рутину и обыденность. Лошадь любит движение и праздничную атмосферу, поэтому джинсы, базовый свитер или рубашка – не лучший выбор.

Одежда с негативными ситуациями

Если есть какая-то вещь, которая напоминает вам о неприятных событиях или людей, то 31 декабря от нее лучше отказаться. Плохая энергетика не совсем положительно повлияет на старт года, поэтому лучше выбирать то, что вызовет комфорт и уверенность.

Грязная одежда

Вещи с пятнами могут стать началом хаоса и неприятностей в Новом году, которые будут тянуться все месяцы. Лучше такую одежду не использовать для праздничного события.

