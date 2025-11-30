В чем нельзя встречать Новый год 2026: притянете нищету и неудачи
- На Новый год 2026 не стоит надевать старую, изношенную или грязную одежду, чтобы избежать бедности и застоя.
- Черный цвет и повседневные вещи также нежелательны, поскольку приглушают огненную энергию и символизируют рутину.
Новый 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади. По восточному календарю, животное года связано со свободой, силой и движением. Соответственно наряд не должен противоречить энергии года.
Астрологи говорят, что некоторые вещи лучше оставить в старом году, чтобы не привлечь в жизнь лишние проблемы, пишет 24 Канал. Это касается не только цветов, но и конкретных вещей.
Что нельзя надевать на Новый год?
Старую и изношенную одежду
Любые вещи с катышками, растянутыми манжетами, потертостями и дырками абсолютно не подходит для встречи Нового года. Такой наряд закрепляет бедность, а Огненная Лошадь не любит застоя. На празднование стоит выбрать что-то новое и опрятное.
Черная одежда
В год Огненной Лошади черный цвет не стоит одевать. Он приглушает огненную энергию и символизирует застой в жизни. Черные детали можно одевать, но не полностью черный наряд.
От черной одежды на Новый год стоит отказаться / Фото Pinterest
Повседневные вещи
Новый год всегда символизирует изменения в жизни, поэтому ежедневная одежда тянет за собой рутину и обыденность. Лошадь любит движение и праздничную атмосферу, поэтому джинсы, базовый свитер или рубашка – не лучший выбор.
Одежда с негативными ситуациями
Если есть какая-то вещь, которая напоминает вам о неприятных событиях или людей, то 31 декабря от нее лучше отказаться. Плохая энергетика не совсем положительно повлияет на старт года, поэтому лучше выбирать то, что вызовет комфорт и уверенность.
Грязная одежда
Вещи с пятнами могут стать началом хаоса и неприятностей в Новом году, которые будут тянуться все месяцы. Лучше такую одежду не использовать для праздничного события.
Для встречи Нового года 2026 года следует избегать черного, синего, голубого голубого, белого, серого, темно-коричневого и графитового цветов.
На Новый год 2026, год Огненной Лошади, рекомендуется выбирать наряды в ярких, живых цветах, таких как красный, коралловый, металлик, желтый, зеленый и молочный.
