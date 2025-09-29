Королева Йорданії привертає значну увагу до своєї персони. Її Величність з легкістю задає моду на певне вбрання й демонструє елегантні образи, які залюбки можуть повторити жінки у 55-річному віці.

Королева Ранія кожного разу під час офіційних виходів демонструє такі шикарні аутфіти, які неможливо обійти увагою, пише 24 Канал з посиланням на Emirates Woman.

Читайте також Короткий тренч повернувся в моду: бездоганний приклад від Ельзи Госк

Якими образами дивувала королева Ранія?

Її Величність вміє виглядати у своєму віці просто неперевершено. Вона вміло поєднує скромні речі так, що кожен образ виглядає неймовірно. Кожен її вихід – це демонстрація елегантності та бездоганного смаку.

У 2025 році королева Ранія здійснила кілька вишуканих виходів, які доводять, що вона беззаперечна ікона королівського стилю.

Вишукана рожева сукня

Королева Ранія для Всесвітнього саміту з прав дітей у Ватикані приміряла красиву сукню міді рожевого кольору. Плаття мало ніжні рукави, оздоблені гіпюровим мереживом й стримані вирізи. Довершували образ туфлі Dior з гострим носком. Цей вихід Її Величності показує, що жінкам після 55 років не варто боятися носити яскраві сукні.

Монохромний образ в темних тонах

На виставці в Римі красуня з’явилася в монохромному образі від бренду Max Mara. Королева Ранія одягнула водолазку, яку поєднала з широкими штанами палаццо. Щоб урізноманітнити образ, знаменитість довершила аутфіт жовтими туфлями-човниками жовтого кольору, а волосся зачесала у хвіст.

Сукня з драпіруванням

На сімейний іфтар з нагоди Рамадану, королева одягнула красиву сукню з креп-віскози-джерсі кольору гвоздики. Плаття було оздоблене драпіруванням та ефектною золотою пряжкою, яка додавала вишуканості.

Національне вбрання

Королева Ранія часто приміряє національне вбрання. На бенкеті Іфтар королева Ранія з’явилася в арабській сукні. Абая була прикрашена перлинами й одягнена поверх сукні з традиційним йорданським принтом. Вихід Її Величності в цьому вбранні виглядав справді ефектно.

Елегантний образ

Нещодавно у своєму інстаграм-профілі королева Ранія продемонструвала ніжний та мінімалістичний образ. Її Величність під час візиту до ООН у Нью-Йорку, одягнула двоколірну сорочку та спідницю-олівець, які в парі мали бездоганний вигляд.

Як виглядали останні образи королеви Ранії?