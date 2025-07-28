28 липня, 23:20
Ця вправа ефективніша ніж біг: як легко схуднути за декілька тижнів
Основні тези
- Японська програма ходьби, або інтервальна ходьба, є ефективною альтернативою бігу.
- Щоденна норма кроків визначається індивідуально, в середньому рекомендується проходити 7-8 тисяч кроків на день.
Японська програма ходьби стане чудовою альтернативою класичному бігу. Потрібно розуміти, що це далеко не звичайна прогулянка.
Такий метод сприяє швидкому спалюванню калорій. Можна сміливо сказати, що це по-справжньому ефективне заняття, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Що таке Японська програма ходьби?
Японська програма ходьби – це Interval Walking Training (ITW) – інтервальна ходьба. Загалом така прогулянка має тривати 30 хвилин.
Як худнути та покращити форму без тренувань / Фото Pexels
У чому переваги цього тренування:
- нормалізується артеріальний тиск;
- росте аеробна витривалість;
- покращується серцево-судинне здоров'я;
- покращується фізична форма.
Як потрібно ходити, аби худнути?
Правила японської ходьби:
- 3 хвилини швидкої ходьби – приблизно на 70% від максимальної аеробної потужності;
- 3 хвилини повільної ходьби – 40% максимальної аеробної потужності.
Повторювати цей цикл потрібно протягом 30 хвилин.
Чи можна схуднути за допомогою ходьби / Фото Pexels