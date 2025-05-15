Які вишиванки носили українці 100 років тому: фото старовинних сорочок

15 травня в Україні відзначають День вишиванки. У цей день всі одягають сучасні вишиванки на роботу, зустрічі чи просто прогулянки. Дизайнери пропонують нам цікаві орнаменти й кольори, втім старовинні вишиванки мали також неймовірний вигляд.

Кожна стародавня вишита сорочка була наділена сакральним значенням, пише 24 Канал з посиланням на NV Life. У наш час вишиванка – це святкове вбрання й одягаємо ми цю річ на якісь релігійні чи держані свята, а от наші предки носили її постійно й вишита сорочка у них була основним елементом гардероба.

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Як виглядали старовинні сорочки

У повсякденних сорочках чоловіки ходили на роботу, а жінки в них могли навіть поратися по господарству.

Втім, це стосувалося не всіх вишиванок. Були такі, які одягалися часто, а були дуже особливі, які примірялися лише на великі свята. Їх зберігали на особливі випадки – весілля чи день народження.

До речі! Ми розповіли у матеріалі про найкращі вишиванки, які можна купити від українських брендів.

Музей Івана Гончара поділився архівними світлинами українців й показав, як вони жили й одягалися 100 років тому. Наші пращури носили білі вишиванки, які шилися з лляного та конопляного полотна. Ці матеріали в той час було знайти найлегше.

Від повсякденного, святкове вбрання відрізнялося символічністю вишивки й багатими узорами. Кожен регіон міг похвалитися унікальністю своїх вишиванок, оскільки вони були особливими й мали свою родзинку у візерунках та кольорах.

Родина з Житомирської області, 1912 рік

Дівчата з Черкаської області, початок XX століття

Дівчата з Полтавщини, 1920-ті роки

Родина з Поділля, початок ХХ століття

У ХІХ популяризацією вишиванок серед інтелігенції займався Іван Франко. Саме він першим одягнув традиційну українську сорочку під жакет. З того часу чоловіки почали повторювати образ Каменяра, а тоді вже сорочка стала настільки популярною, що кожен українець вже тепер не може без неї уявити свого гардероба.