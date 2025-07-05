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Lady Б'юті-тренди Ви не можете це пропустити: в моду повернулась трендова стрижка Гайді Клум
5 липня, 15:00
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Ви не можете це пропустити: в моду повернулась трендова стрижка Гайді Клум

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У моду повернулась легендарна стрижка Гайді Клум з початку 2000-х.
  • Гайді Клум змінила не тільки стрижку, а і колір волосся на відтінок з холодним підтоном,

В моду знову увійшла легендарна стрижка Гайді Клум. У супермоделі вже була така зачіска, ще на початку 2000-х.

Недарма кажуть, що мода циклічна. Зараз ця стрижка знову є одним з головних трендів, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яка стрижка в моді влітку 2025

Основним акцентом в стрижці Гайді є густий чубчик. Також не можна не помітити об'єм, який створюється через багатошаровість.

Характерними для цієї стрижки є:

  • прямий густий чубчик, що спадає нижче брів і плавно "з'єднується" з усім волоссям;
  • волосся має довжину, що сягає лінії грудей;
  • навколо обличчя пасма, які акуратно обрамляють підборіддя.

Зазначимо, що теперішня зачіска Гайді усе ж відрізняється від версії з 2000-х. Тоді волосся моделі мало дещо інший відтінок.

Зауважте! Разом зі стрижкою Гайді змінила колір волосся. Хоча модель зазвичай любить теплий блонд, зараз вона обрала для себе відтінок з холодним підтоном.