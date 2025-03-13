Сухе волосся може бути наслідком агресивного фарбування, використання термоприладів, жорсткої води або неправильного догляду. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Чому волосся електризується: відповідь вас шокує

Що робити, якщо волосся дуже сухе

Правила догляду за сухим волоссям:

Не наносьте шампунь по всій довжині . Перше правило професійного миття голови – намилювати лише шкіру голови, а не волосся повністю. Шампуні, особливо сульфатні, осушують волосся. Головне – очистити шкіру від шкірного сала та поту, будь-який інший бруд все одно змиється з волосся водою та піною, коли ви змиватимете шампунь.

. Перше правило професійного миття голови – намилювати лише шкіру голови, а не волосся повністю. Шампуні, особливо сульфатні, осушують волосся. Головне – очистити шкіру від шкірного сала та поту, будь-який інший бруд все одно змиється з волосся водою та піною, коли ви змиватимете шампунь. Зволожуйте волосся . Використовуйте зволожувальні кондиціонери та маски з гліцерином, алое вера, гіалуроновою кислотою та пантенолом. Добре працюють професійні маски з кератином, протеїнами шовку та амінокислотами.

. Використовуйте зволожувальні кондиціонери та маски з гліцерином, алое вера, гіалуроновою кислотою та пантенолом. Добре працюють професійні маски з кератином, протеїнами шовку та амінокислотами. "Запечатуйте вологу" незмивним доглядом (але не оліями). Це так звані лівіни – незмивні креми, бальзами чи кондиціонери, які захищають волосся від втрати вологи, затримуючи її у волосині.

незмивним доглядом (але не оліями). Це так звані лівіни – незмивні креми, бальзами чи кондиціонери, які захищають волосся від втрати вологи, затримуючи її у волосині. Мийте волосся теплою водою. Гаряча вода відкриває кутикулу і робить волосся ще сухішим.

Гаряча вода відкриває кутикулу і робить волосся ще сухішим. Не тріть волосся рушником й не ходіть довго з ним на голові . Рушники забирають вологу з волосся, а це нам не потрібно – краще акуратно повитирайте його.

. Рушники забирають вологу з волосся, а це нам не потрібно – краще акуратно повитирайте його. Якщо користуєтесь феном або праскою, завжди наносьте термозахист – спреї або креми з силіконами.

Зверніть увагу. Сушити волосся феном також потрібно правильно. Неправильна сушка, зокрема на високих температурах, також може бути причиною сухості та ламкості волосся.



Багато дівчат ігнорують незмивний догляд, але він допомагає / Pexels

На що звернути увагу під час догляду

Багато хто помилково думає, що олії зволожують волосся, але це не так. Олія не зволожує, а "запечатує" волосся – якщо воно вже сухе, олія лише закриє сухість всередині. Крім цього, вона може обтяжувати й робити волосся ламким – особливо кокосова, рицинова та ши.

Ба більше, деякі олії витягують вологу – наприклад, кокосова і реп'яхова на сухому волоссі можуть зробити його ще жорсткішим.

Як правильно використовувати олії:

За потреби наносьте лише на вологе волосся після використання зволожувальних засобів.

Використовуйте легкі ефіри олій (наприклад, масло броколі, арганову або камелії).

Найкраще підходять силіконові сироватки – вони не дають волоссю пересихати, але не запечатують сухість.



Не всі олійки зволожують волосся / Pexels

Крім цього, слід уникати агресивних спиртів, які випаровують вологу і можуть зробити волосся ще сухішим:

Alcohol Denat (денатурований спирт);

Ethanol (етанол);

Isopropyl Alcohol (ізопропіловий спирт);

SD Alcohol;

Methanol, Propanol, Propyl Alcohol.

Переберіть ваші баночки для догляду – краще уникати таких спиртів або хоча б переконатися, що вони не стоять на початку складу.

Ці складники можна знайти у засобах для об'єму чи укладки, сухих шампунях й навіть у деяких термозахисних спреях чи олійках.

Однак є корисні спирти, які навпаки пом'якшують, зволожують та допомагають розплутувати волосся:

Cetearyl Alcohol;

Cetyl Alcohol;

Stearyl Alcohol;

Behenyl Alcohol.

Вони часто є у складі кондиціонерів, масок та незмивних доглядових засобів.