Сухие волосы могут быть следствием агрессивного окрашивания, использования термоприборов, жесткой воды или неправильного ухода. Об этом пишет 24 Канал.

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Что делать, если волосы очень сухие

Правила ухода за сухими волосами:

Не наносите шампунь по всей длине: не наносите шампунь по всей длине . Первое правило профессионального мытья головы – намыливать только кожу головы, а не волосы полностью. Шампуни, особенно сульфатные, осушают волосы. Главное – очистить кожу от кожного сала и пота, любая другая грязь все равно смоется с волос водой и пеной, когда вы будете смывать шампунь.

. Первое правило профессионального мытья головы – намыливать только кожу головы, а не волосы полностью. Шампуни, особенно сульфатные, осушают волосы. Главное – очистить кожу от кожного сала и пота, любая другая грязь все равно смоется с волос водой и пеной, когда вы будете смывать шампунь. Увлажняйте волосы . Используйте увлажняющие кондиционеры и маски с глицерином, алоэ вера, гиалуроновой кислотой и пантенолом. Хорошо работают профессиональные маски с кератином, протеинами шелка и аминокислотами.

. Используйте увлажняющие кондиционеры и маски с глицерином, алоэ вера, гиалуроновой кислотой и пантенолом. Хорошо работают профессиональные маски с кератином, протеинами шелка и аминокислотами. "Запечатывайте влагу" несмываемым уходом (но не маслами). Это так называемые ливины – несмываемые кремы, бальзамы или кондиционеры, которые защищают волосы от потери влаги, задерживая ее в волосе.

несмываемым уходом (но не маслами). Это так называемые ливины – несмываемые кремы, бальзамы или кондиционеры, которые защищают волосы от потери влаги, задерживая ее в волосе. Мойте волосы теплой водой. Горячая вода открывает кутикулу и делает волосы еще более сухими.

Горячая вода открывает кутикулу и делает волосы еще более сухими. Не трите волосы полотенцем и не ходите долго с ним на голове . Полотенца забирают влагу из волос, а это нам не нужно – лучше аккуратно вытрите их.

. Полотенца забирают влагу из волос, а это нам не нужно – лучше аккуратно вытрите их. Если пользуетесь феном или утюжком, всегда наносите термозащиту – спреи или кремы с силиконами.

Обратите внимание. Сушить волосы феном также нужно правильно. Неправильная сушка, в частности на высоких температурах, также может быть причиной сухости и ломкости волос.



Многие девушки игнорируют несмываемый уход, но он помогает / Pexels

На что обратить внимание во время ухода

Многие ошибочно думают, что масла увлажняют волосы, но это не так. Масло не увлажняет, а "запечатывает" волосы – если они уже сухие, масло только закроет сухость внутри. Кроме этого, оно может утяжелять и делать волосы ломкими – особенно кокосовое, касторовое и ши.

Более того, некоторые масла вытягивают влагу – например, кокосовое и репейное на сухих волосах могут сделать их еще жестче.

Как правильно использовать масла:

При необходимости наносите только на влажные волосы после использования увлажняющих средств.

Используйте легкие эфиры масел (например, масло брокколи, аргановое или камелии).

Лучше всего подходят силиконовые сыворотки – они не дают волосам пересыхать, но не запечатывают сухость.



Не все масла увлажняют волосы / Pexels

Кроме этого, следует избегать агрессивных спиртов, которые испаряют влагу и могут сделать волосы еще более сухими:

Alcohol Denat (денатурированный спирт);

Ethanol (этанол);

Isopropyl Alcohol (изопропиловый спирт);

SD Alcohol;

Methanol, Propanol, Propyl Alcohol.

Переберите ваши баночки для ухода – лучше избегать таких спиртов или хотя бы убедиться, что они не стоят в начале состава.

Эти составляющие можно найти в средствах для объема или укладки, сухих шампунях и даже в некоторых термозащитных спреях или маслах.

Однако есть полезные спирты, которые наоборот смягчают, увлажняют и помогают распутывать волосы:

Cetearyl Alcohol;

Cetyl Alcohol;

Stearyl Alcohol;

Behenyl Alcohol.

Они часто есть в составе кондиционеров, масок и несмываемых уходовых средств.