Інколи кола під очима стійкі. Така ситуація, наприклад, можлива, якщо у вас надмірне розширення дрібних капілярів у цій зоні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Чим можна прибрати темні кола під очима?

Самомасаж

Інколи темні кола можуть пояснюватись порушенням кровообігу. Саме тому, легка стимуляція масажем може розв'язати цю проблему.

Робіть цю процедуру обережно. Натягувати шкіру та сильно тиснути ні в якому разі не можна.



Як прибрати синці під очима / Фото Pexels

Зверніть увагу! Масаж також допоможе прибрати набряки під очима.

Спеціальні процедури

Є спеціальні естетичні процедури, які допоможуть прибрати кола під очима. Наприклад, значно покращить ситуацію редермалізація.

Зауважте! Ринок пропонує багато пристроїв для домашнього догляду. З ними потрібно бути обережними. Адже деякі девайси можуть негативно вплинути на таку делікатну зону, як шкіра під очима.



Як можна покращити стан шкіри під очима / Фото Pexels

Правильна доглядова косметика

Спеціаліст допоможе вам підібрати хорошу доглядову косметику, яка позитивно вплине на стан шкіри під очима. Деякі засоби дозволяють "відбілити" цю зону за допомогою натуральних компонентів, таких як екстракт солодки.

Консилер

Консилер допоможе легко та швидко приховати синці під очима. Декілька простих рухів і нічого не буде помітно.