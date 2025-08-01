Иногда круги под глазами устойчивые. Такая ситуация, например, возможна, если у вас чрезмерное расширение мелких капилляров в этой зоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Чем можно убрать темные круги под глазами?
- Самомассаж
Иногда темные круги могут объясняться нарушением кровообращения. Именно поэтому, легкая стимуляция массажем может решить эту проблему.
Делайте эту процедуру осторожно. Натягивать кожу и сильно давить ни в коем случае нельзя.
Как убрать синяки под глазами / Фото Pexels
Обратите внимание! Массаж также поможет убрать отеки под глазами.
- Специальные процедуры
Есть специальные эстетические процедуры, которые помогут убрать круги под глазами. Например, значительно улучшит ситуацию редермализация.
Заметьте! Рынок предлагает много устройств для домашнего ухода. С ними нужно быть осторожными. Ведь некоторые девайсы могут негативно повлиять на такую деликатную зону, как кожа под глазами.
Как можно улучшить состояние кожи под глазами / Фото Pexels
- Правильная уходовая косметика
Специалист поможет вам подобрать хорошую уходовую косметику, которая положительно повлияет на состояние кожи под глазами. Некоторые средства позволяют "отбелить" эту зону с помощью натуральных компонентов, таких как экстракт солодки.
- Консилер
Консилер поможет легко и быстро скрыть синяки под глазами. Несколько простых движений и ничего не будет заметно.