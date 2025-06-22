Знову в моді: ця стрижка ще раз підкорила Голлівуд
- Стрижка bixie, поєднання піксі та бобу, знову стала популярною.
- Ця зачіска легка у догляді, універсальна та ідеальна для теплої пори року.
В моду знову увійшла стрижка з 90-х. Це і не дивно, адже вона має безліч переваг. До того ж виглядає така стрижка просто бездоганно.
Трендовою стала стрижка bixie. Це поєднання піксі та бобу, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Як виглядає найтрендовіша стрижка цього літа
Стрижка bixie гармонійно поєднує легкість від піксі та структуру бобу. Ця зачіска була популярною у пізні 90-ті та на початку нульових.
Саме в той час з цією стрижкою ходили такі зірки Голлівуду як Камерон Діаз та Холлі Беррі. Зараз таку зачіску для себе обрали Флоренс П'ю і Джордан Данн.
Основними перевагами цієї стрижки є:
- легка укладка;
- простота у догляді;
- зручність;
- універсальність.
Біксі можна зовсім не укладати. Просто залиште волосся висихати природним чином.
Це коротка, свіжа й вільна стрижка. Ідеальна на теплу пору року, але водночас не надто радикальна,
– каже стиліст Чарлі Мак'юен.
Зверніть увагу! Якщо ви хочете створити прикореневий об'єм, використайте мус і зробіть невеликий хаос на голові. Потім закріпіть результат феном. Завдяки цьому ваша біксі виглядатиме ще цікавіше.